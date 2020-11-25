مدرب العين: سنقاتل من أجل تحقيق الفوز على الوحدة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

يرى البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، أن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الوحدة يوم الجمعة على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة السابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، تحمل خصوصية، الديربي بين فريقين قويين.

وقال: الوحدة يلعب بأسلوب جيد، ويتميز بنزعته الهجومية ونحن نخوض اللقاء على ملعبنا، وعلى الرغم من التغييرات التي شهدتها التشكيلة الأساسية للفريق بسبب الإصابة والإيقاف، غير أننا سنختار تشكيلة قوية لهذه المباراة وسنقاتل من أجل الفوز مع إظهار الاحترام للفريق المنافس، وسيكون هدفنا كالعادة هو حصد النقاط الثلاث.

وبشأن غيابات العين المتوقعة، قال: سنعمل على تقييم وضع اللاعبين، وسننتظر، آخر مران قبل المباراة لاتخاذ القرارات الملائمة، وفي نهاية الأمر سيشارك اللاعبون الذين أكملوا جهوزيتهم بنسبة 100%، وأنا أثق بكل لاعب سيشارك في المباراة، وسنعمل بجدية لرفع وتيرة أداء الفريق تطلعاً لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، واللاعبون متحمسون، وندرك أن حظوظ الفريقين متساوية ولكن رغبتنا هي الفوز بالنقاط الثلاث.

وأضاف: كنا نأمل أن تتواجد الجماهير في المدرجات، خصوصاً وأننا نلعب على أرضنا فوجودهم يمنحنا مزيداً من القوة، ونحن بحاجة لأن نشعر بتلك القوة في الملعب، ولكن هذا لن يكون ممكناً في هذه المباراة، والمهم أن نلعب من أجل تحقيق الفوز ورسم الفرحة على وجوه المدينة والجماهير، وحتى نصعد إلى مركز متقدم بالترتيب ومن بعد ذلك المركز الأول، وهذا هو هدفنا الرئيسي، وأعتقد أنه إذا ما بذل كل واحد منا نسبة 100% من جهده، سنكون قريبين جداً من تحقيق التطلعات.

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