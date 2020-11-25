كرونو: هدفنا واضح أمام بني ياس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر أن فريقه لا يملك خياراً آخر باستثناء الفوز عندما يلتقي بني ياس لحساب الجولة السابعة لدوري الخليج العربي على ملعبه، الجمعة، وقال: هدفنا واضح، نحن على أتم الاستعداد لخوض المباراة، وجاهزون لسيناريوهاتها المختلفة خصوصاً أننا نحمل ذكرى سيئة أمام بني ياس في الموسم الماضي.

ويحتل النصر المركز الثالث بـ 13 نقطة في دوري الخليج العربي بفارق الأهداف عن الوحدة صاحب المركز الثاني، فيما يحتل بني ياس المركز السادس بـ 10 نقاط.

وقلل مدرب النصر من تأثير الخسارة من الشارقة على معنويات لاعبيه، مؤكداً أن الخسارة موجعة في كل الأحوال ولكنها ليست نهاية المشوار، وأضاف قائلاً: الخسارة واردة في كرة القدم والمهمّ أن نتعلم منها ونخرج ببعض النقاط الإيجابية، الآن أجواء الفريق جيدة وهذا يعني أننا استعدنا ثقتنا بأنفسنا.

وأوضح كرونو أن تراجع بني ياس في الجولات الثلاث الأخيرة بعد البداية القوية التي حقق فيها 3 انتصارات متتالية يعود إلى تداعيات فيروس «كورونا» على الفريق وابتعاده عن النشاط لمدة 7 أشهر، وأضاف: دخل بني ياس الموسم الجديد بحالة بدنية جيدة لكنه تراجع بشكل سريع وهذا أمر طبيعي بالنسبة للفرق التي لم تستكمل فترة الإعداد ولكنه فريق مميز ويضم لاعبين على مستوى عالٍ وبإمكانه أن يسبب مشكلة لأي منافس في الدوري.

وعن رأيه في زمن اللعب الفعلي المقدر بـ 49 دقيقة بعد الـ5 الجولات الأولى، رفض المدرب الكرواتي الخوض في هذا الموضوع من جديد على خلفية الضجّة التي أثارتها تصريحاته السابقة عقب مباراة عجمان في الجولة الرابعة، وقال: البعض لا يريدون الحديث عن ذلك، ولكن تصحيح كرة القدم في الإمارات يبدأ من زيادة الزمن الفعلي للعب لأنها الطريقة الوحيدة للتقدم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز