مدرب الظفرة: كلباء منافس قوي ونحترم جميع الفرق

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

وصف الصربي ألكسندر فيليسوفيتش مدرب الظفرة، فريق اتحاد كلباء الذي يلتقيه مساء الجمعة في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، بالمنافس المحترم، ذاكراً أنه شاهده في عدة مباريات ويعرف أسلوبه ومستوى لاعبيه، مؤكداً أنه يؤدي بطريقة دفاعية وهجومية جيدة، لأنه وحسب قوله، يمتلك عناصر مميزة في مختلف صفوف اللعب.

وقال ألكسندر: نحترم كلباء وجميع الفرق، وندرك أنه لا توجد مباراة سهلة في الدوري، كما أن المهم بالنسبة لي دائماً جاهزية فريقي وليس جاهزية أو مستوى الطرف الثاني.

وقال مدرب الظفرة إن الفوز في لقاء الجمعة يتطلب الابتعاد عن ارتكاب الأخطاء والتركيز الجيد في الملعب مع الالتزام بالخطة وطريقة اللعب، وأضاف: إذا فعلنا هذه الأشياء يمكننا أن نخرج بنقاط الفوز التي نسعى إليها.

وكشف المدرب الصربي عن غياب سلطان الغافري وعمران الجساسي بسبب الإصابة، مبيناً أن لديه إصابات أخرى لم تكتمل نسبة جاهزيتها بنسبة 100%، وأضاف: رغم النقص لكنني أثق في العناصر الموجودة، خاصة أننا اعتدنا على مواجهة الظروف الصعبة خلال الجولات السابقة، يجب أن يؤمن كل لاعب بقدراته الفنية، وأن يقدم أفضل ما يمتلك عندما يجد نفسه في أرضية الملعب من أجل مصلحته ومصلحة فريقه.

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