اتحاد الكرة الإماراتي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الكوري الجنوبي

المصدر: وام

وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم مذكرة تفاهم مع نظيره الاتحاد الكوري الجنوبي لمدة ثلاث سنوات بهدف تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الاتحادين.

وقع مذكرة التفاهم عبر تقنية الاتصال المرئي الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ووتشونغ مونغ جون رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، وتشون هانجين الأمين العام للاتحاد الكوري.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الكوري الجنوبي تأتي في إطار الحرص على توسيع قاعدة العلاقات مع الاتحادات الوطنية الآسيوية، وتبادل الخبرات والتجارب.

وأشار إلى أن الاتحاد الكوري الجنوبي يُعد من الاتحادات المتطورة في مجال أكاديميات كرة القدم، والاهتمام بالمواهب والمنتخبات الوطنية، وكذلك في تنظيم المسابقات الكروية والجوانب الإعلامية والتسويقية .

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي " حريصون على تطوير كوادرنا الإدارية والفنية من خلال إيفادهم لقضاء فترات معايشة مع الاتحادات التي وقعنا معها مذكرات تفاهم للاستفادة من التجارب المختلفة ".

وتتضمن مذكرة التفاهم عدداً من البنود أهمها تطوير قطاعات التدريب، والمنتخبات الوطنية، والأكاديميات الكروية، والألعاب النوعية، والحكام، والعلاقات العامة، والإعلام والتسويق، والمسابقات المحلية وتنظيم الفعاليات.

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