داسيلفا: الظفرة كتاب مفتوح أمام كلباء

المصدر: كلباء – محمد فضل

أكد الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء أن منافسه الظفرة كتاب مفتوح أمام لاعبي فريقه، الذين هم على دراية تامة بنقاط القوة والضعف بفريق الظفرة والذي يتميز بخط هجوم قوي بقيادة الأردني ياسين البخيت، والذي نعرف طريقة لعبه جيداً بعد أن قضى مع النمور أكثر من موسم.

وأعرب المدرب عن أمله في استمرارية لاعبي فريقه على النهج والأداء التكتيكي ذاته الذي كانوا عليه في آخر مباريات الدوري بعد تمكنهم من تحقيق الفوز على الفجيرة وبني ياس على التوالي.

وقال داسيلفا: فوزنا على السماوي بهدفين أعاد الثقة للاعبين خاصة مع الأداء الجيد، لذا فإننا نطمح لمواصلة مشوار الانتصارات أمام الظفرة، والذي يعد من الفرق القوية في خارطة الدوري، ويجب أن لا ننسى فوزهم الأخير على خورفكان، لافتاً إلى أن المواجهة لن تكون سهلة وتجمعنا بمنافس قوي، حيث تفصلنا عنه نقطة وحيدة.

وقال داسيلفا: سأدفع بالعناصر الجاهزة ولا توجد غيابات وسط الفريق، وذلك بعد انضمام التوغولي ملابا للقائمة بعد عودته من المشاركة الأفريقية.

مباراة مهمة

بدوره أكد عبد السلام محمد مدافع كلباء أهمية المباراة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني عمل على تجهيز الفريق بالصورة المطلوبة حتى يتمكن من حصد نقاط المباراة، وتابع نسعى إلى استغلال نقاط الضعف في الظفرة وجميع اللاعبين رهن إشارة الجهاز الفني، وقال اللاعبون يطمحون إلى مواصلة النتائج الجيدة، كما أننا نتمنى عودة الجمهور للمدرجات بعد زوال الأسباب الحالية، وقال: طموحنا هذا الموسم احتلال مركز متقدم.

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