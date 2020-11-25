كتاب «قصتي» وميدالية خط الدفاع الأول هدية من «دبي الرياضي» لجاك ويلشير وسيلفستر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أهدى مجلس دبي الرياضي كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «قصتي» باللغة الإنجليزية وميدالية خط الدفاع الأول إلى جاك ويلشير النجم السابق لمنتخب إنجلترا وناديي أرسنال وويستهام، ومايكل سيلفستر النجم السابق لمنتخب فرنسا وناديي مانشستر يونايتد وأرسنال.

جاء ذلك خلال زيارة النجمين إلى مقر مجلس دبي الرياضي، حيث كان في استقبالهما سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

ورحب حارب بالنجمين وقدم لهما شرحاً عن دور المجلس في نشر ممارسة الرياضة وتطوير القطاع الرياضي وتنظيم الفعاليات المحلية والدولية التي تقدم الفائدة والسعادة لسكان دبي والزائرين، وكذلك تعزّز من مكانة دولة الإمارات في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الدولية ودورها في تطوير الرياضة في المنطقة والعالم.

وتم في المقابلة، التي حضرها عمران الجسمي مدير العلاقات الخارجية في المجلس، استعراض الفعاليات التي ينظمها المجلس وحققت انتشاراً واسعاً، والتي كانت آخرها مباراة النجوم التي أقيمت في قاعات عالم الرياضة بمركز دبي التجاري العالمي وبالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري، وشارك فيها لاعبون فازوا بجميع ألقاب كرة القدم العالمية وفي مقدمتها كأس العالم وبطولة أمم أوروبا ودوري أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية القوية وكذلك لقب أفضل لاعب في العالم، وفي مقدمتهم البرتغالي لويس فيغو نجم برشلونة وريال مدريد وانتر ميلان وأفضل لاعب في العالم سابقاً، والإسباني كارليس بويول قائد إسبانيا وبطل أوروبا والعالم للمنتخبات والأندية، والهولندي كلارينس سيدورف الفائز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات مع مختلف الأندية، ومواطنه باتريك كلويفرت بطل دوري أبطال أوروبا مع أياكس ثم العديد من الألقاب مع برشلونة، والفرنسي أريك أبيدال بطل أوروبا مع نادي برشلونة ثم المدير الرياضي للنادي الإسباني الشهير، والإسباني ميشيل سلغادو بطل أوروبا وإسبانيا مرات عدة مع ريال مدريد، والإيطالي والتر زينغا الحارس السابق لمنتخب إيطاليا ونادي انتر ميلان ومدرب العديد من الأندية في مختلف دول العالم، وكذلك نجما الكرة الأوروبية إبراهيم با وسالي علي مونتاري.

عشق

وعبّر جاك ويلشير عن سعادته بزيارة مقر المجلس لأول مرة، وأكد أنه يزور دبي بشكل مستمر منذ 10 سنوات، كما يحرص على اصطحاب عائلته لزيارة دبي دائماً، حيث يعشق المدينة وأجوائها الجميلة ومنشآتها السياحية المميزة، كما أكد أنه في مرحلة التعافي حالياً من الإصابات بعد نهاية عقده مع نادي ويستهام وسيستفيد من زيارة دبي في هذا الوقت للاستمتاع بالطقس الجميل وقضاء إجازه لأيام عدة.

كما أكد ويلشير أنه يرغب في مواصلة اللعب، وهو منفتح لتلقي أية عروض للعب مع أي نادٍ يبحث عن تقديم كرة قدم جميلة والمنافسة على الألقاب.

وبدوره أكد مايكل سيلفستر أنه عاشق لدبي وهو يعيش حالياً في دبي مع عائلته، كما يحرص على اللقاء مع النجوم السابقين الذين يزورون الدولة بشكل مستمر على مدار العام.

واصطحب أمين عام المجلس النجمين في جولة للاطلاع على مقر المجلس، حيث شاهدا عمل الإدارات واستمتعا بممارسة لعب كرة الطاولة في ممرات المجلس ومختبر الابتكار، وقدما شكرهما للمجلس على حسن الاستقبال ومنحهما كتاب «قصتي» وميدالية خط الدفاع الأول.

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