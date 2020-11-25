انطلاقة قوية لبطولة «دبي الرياضي» لأكاديميات الكرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت السبت الماضي منافسات النسخة الخامسة من بطولة مجلس دبي الرياضي للأكاديميات الرياضية لكرة القدم التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في ملاعب مركز كرة القدم، بمدينة دبي الرياضية بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 52 فريقاً من 18 أكاديمية خاصة.

وشهدت البطولة تنافساً كبيراً بين الفرق المشاركة وتسجيل أهداف بالجملة، حيث فاز فريق لاليغا اتش بي سي بأربعة أهداف مقابل هدفين على فريق لاليغا فالنسيا في فئة تحت 18 سنة، كما فاز فريق أكاديمية إكسلنس إف بي على فريق سوكر إيطاليان ستايل بنتيجة 5 – 1، وفي فئة تحت 16 سنة فاز فريق آليانس على فريق النجمة الزرقاء بنتيجة 12 – 1، كما فاز فريق آليانس إكس على فريق فوكسيز ريد بنتيجة 2 -1، وفاز فريق فوكسز بلو على فريق سوكر إيطاليان ستايل بنتيجة 3 – 1، وفاز فريق سوكر إيطاليان ستايل بي على فريق لاليغا سيفيلا بنتيجة 6 – 2، وفاز فريق لاليغا اتش بي سي على فريق لاليغا فالينسيا بنتيجة 2 – 1.

نتائج

وفي فئة تحت 14 سنة فاز فريق فوكسيز على فريق لاليغا سيفيلا بنتيجة 14 – 0، كما تعادل فريق ايه اف ايه بابلو آيمر مع فريق آليانس بنتيجة 3 – 3، وفاز فريق لاليغا اتش بي سي على فريق لاليغا فالنسيا بنتيجة 9 – 0، كما فاز فريق سبورتنغ دبي على فريق سوكر إيطاليان ستايل بنتيجة 7 – 6.

كما شهدت فئة تحت 12 سنة تقارب المستوى الفني للفرق، حيث تعادل فريق لاليغا اتش بي سي مع فريق لاليغا فالنسيا بثلاثة أهداف لكل منهما، وتعادل فريق سبورتنغ دبي يو 11 مع فريق لاليغا سيفيلا بثلاثة أهداف أيضاً، كما تعادل فريق ايه اف ايه كانيجيا مع فريق فوكسيز من دون أهداف، فيما فاز فريق جي سي يونايتد على فريق سبورتنغ دبي بنتيجة 11 – 1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز