ويلتون وكورنادو .. قوة الشارقة الضاربة

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

يمثل محترفا الشارقة، إيغور كورنادو وويلتون سواريز، القوة الضاربة المؤثرة في فريق الشارقة، حامل لقب دوري الخليج العربي، ومتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة حتى الآن، بتسجيلهما 13 هدفاً في 6 مباريات، من جملة 16 هدفاً، هي مجموع أهداف الفريق، وبدأ تأثير أهداف الثنائي ويلتون سواريز وإيغور كورنادو في نتائج الشارقة، منذ أول مباراة في الدوري، حينما قلب الشارقة تأخره من الفجيرة إلى فوز عريض 4 ـ 2، وكان نصيب ويلتون منها «ثنائية» التعادل، فيما سجل إيغور هدفاً غالياً، فتح به طريق الفوز في الدقيقة 90.

وعاد ويلتون ليكرر المشهد في الجولة الثانية، بتسجيله هدف التعديل أمام الوحدة، قبل أن يفوز الشارقة بهدف شاهين عبد الرحمن في آخر دقيقة، وفي الجولة الثالثة، عاد إيغور كورنادو لوضع بصمته، بتسجيله هدف تأمين الفوز الثاني في مرمى العين، فيما شهدت الجولة الرابعة بصمة «خماسية» للثنائي في مرمى الظفرة، حينما سجل ويلتون سواريز 3 أهداف «أول هاتريك في المسابقة»، وسجل كورنادو «ثنائية»، وعاد كورنادو ليسجل هدف الفوز الغالي في الجولة الخامسة في مرمى الجزيرة، ثم واصل كورنادو التسجيل مرتين في الجولة السادسة، في مرمى النصر، من ركلتي جزاء.

إيغور كورنادو

حضر إيغور كورنادو هذا الموسم كأساسي في التشكيلة في المباريات الست، وتم استبداله في آخر الدقائق في 4 مباريات، وأوضحت أرقامه في المباريات، تميزه وتأثيره في حصد الشارقة للعلامة الكاملة، حيث نجح بنسبة 67 % في افتكاك الكرة في 68 حالة التحام مع المنافسين، وفي 5 مواجهات هوائية، وعلى صعيد توزيع الكرة، تميز بدقة التمرير المؤثر، خلال ملامسته الكرة 364 مرة، ونفذ 14 عرضية، ومرر الكرة 124 مرة في ملعب المنافس، وسجل 7 أهداف، منها 4 من نقطة الجزاء، فيما سدد 11 مرة تجاه المرمى، وقام بـ 27 محاولة مراوغة، نجح فيها بنسبة 56 %.

ويلتون سواريز

لا يقل تأثير ويلتون سواريز عن رفيقه كورنادو، حيث شارك في 6 مباريات أساسياً، وتم استبداله مرتين في الشوط الثاني، ولعب 491 دقيقة في الـ 6 جولات، وأرقامه تشير إلى نجاحه في افتكاك الكرة 50 مرة، والالتحام مع المنافس في 19 حالة، ونجح في 40 مواجهة هوائية مع المنافسين، وفي توزيع الكرة، قام بـ 74 تمريرة خلال لمسه الكرة 125 مرة، منها 52 تمريرة صحيحة، و30 للخلف، و14 للأمام، و5 تمريرات مؤثرة، وسجل 6 أهداف، ليس منها أي هدف من ركلة جزاء، بمعدل هدف في المباراة، وسدد 11 مرة، منها 8 تجاه المرمى، وقام بـ 3 محاولات في المراوغة، نجح فيها بنسبة 100 %.

كما نجح لاعبان في فريق الشارقة، في الوجود في قائمة الهدافين مع كورنادو وويلتون، هما قلب الدفاع شاهين عبد الرحمن، والمحترف البرازيلي كايو لوكاس، سجل شاهين هدفاً واحداً، كفل به الفوز للشارقة في آخر دقيقة أمام الوحدة في الجولة الثانية، فيما سجل لوكاس هدفين، الأول كان الهدف الرابع في مرمى الفجيرة في الدقيقة 98، والثاني افتتح به التسجيل في مرمى العين في الدقيقة 30.

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