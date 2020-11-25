الهولندي روشوفيل.. صفقة الظفرة الناجحة يعود بعد غياب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قاد الهولندي ميخائيل روشوفيل «30 عاماً» فريقه الظفرة لحصد ثلاث نقاط ثمينة أمام خورفكان، عندما نجح في إحراز الهدف الأول بمجهود فردي وتسبب في الثاني من خلال ركلة الجزاء التي ارتكبت معه ونفذها البرازيلي دينلسون.

ومنذ بداية الموسم الحالي قدم الجناح الهولندي مستوى مفاجئاً مع فرسان الظفرة بتألقه اللافت، رغم أنه كان بعيداً عن كشوفات الفريق في النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث تم استبعاده والاستعانة بزميله ياسين البخيت، للإخفاق الذي لازمه خلال النصف الأول الذي شارك فيه في 11 مباراة واكتفى بهدف وحيد ما جعل الإدارة تبعده عن الكشوفات لكنها منحته الفرصة لإثبات وجوده بعد نهاية عقد البرازيلي ديغو جارديل وتفادي الخسائر المالية بإنهاء التعاقد معه وإبرام صفقة جديدة.

تميز

وكانت المفاجأة تحول روشوفيل من صفقة خاسرة في الموسم الماضي إلى ناجحة في الموسم الحالي عبر المردود المتميز الذي ظل يقدمه في الجولات الست من مباريات الدوري السابقة التي أحرز فيها 3 أهداف، كانت البداية أمام الفجيرة في الجولة الثالثة .

وكان هدفه مؤثراً في تغيير مجريات اللقاء ومنح الظفرة النقاط الثلاث، ثم نجح في هز شباك العين في الجولة الخامسة، وأخيراً في شباك خورفكان، وبجانب الأهداف التي أحرزها فإنه ظل صاحب مجهود وافر في الجانبين الدفاعي والهجومي، ومصدر قلق للمنافسين ليكون أحد أهم الأوراق الرابحة التي تمنح الانتصارات للظفرة والعناصر المهمة التي يعتمد عليها الجهاز الفني.

تألق

وأسهم مستوى الجناح الهولندي في بلوغ فريقه إلى النقطة العاشرة بالفوز على النسور والذي قفز بالفريق من المركز التاسع إلى السادس متساوياً مع بني ياس صاحب المركز الخامس في عدد النقاط وتفصله نقطة فقط عن الجزيرة والعين 11 نقطة اللذين يشغلان المركزين الثالث والرابع. وبالمقابل فإن تألق روشوفيل عمّق جراح النسور الذي تعرض للخسارة الخامسة في الموسم الحالي مكتفياً بتعادل منحه نقطة وحيدة جعلته في المركز الثالث عشر ليصبح مدربه كايو زاناردي في موقف صعب مع نزيف النقاط.

انتقال حر

تعاقد الظفرة مع الهولندي ميخائيل روشوفيل «30عاماً» قادماً من نادي إن اي سي بريدا في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، وكان قد شارك خلال الموسم الأخير مع فريقه في 33 مباراة أحرز فيها 5 أهداف وصنع مثلها، وتعتبر تجربته مع «بريدا» السابعة له في مشواره الكروي الذي بدأ فعلياً عام 2009 مع إي زد الكمار، وكان يفترض أن يتواصل عقد روشوفيل مع ناديه حتى يونيو 2021 لكنه تحصل على خلو طرف برغبته في الرحيل بعد هبوط النادي إلى الدرجة الأولى.

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