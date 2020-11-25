هلال النقبي: لاعبونا غير مقتنعين وأسلوب «بينتو» عفا عليه الزمن

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أكد هلال النقبي المدرب الأسبق لمنتخب الشباب عدم وضوح خطة الكولومبي بينتو مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم من خلال الوديات السابقة التي خاضها «الأبيض» وآخرها الخسارة أمام البحرين 1 - 3 مشيراً إلى أن اللاعبين غير مقتنعين بطريقة بينتو ووصفها بعضهم بـ «العقيمة» والقديمة خصوصاً وأنها تعتمد على أسلوب عفا عليه الزمن، والمتمثل في طريقة «مان تو مان»، وفقاً لما ذكره بعض اللاعبين بعد ودية المنتخب والبحرين.

وأشار النقبي إلى أن طريقه اللعب المناسبة هي 3 – 4 – 3، وقال:من خلال متابعتي لأداء «الأبيض» لمست غياب أدوار الظهيرين ولابد من إيجاد طريقة أخرى تتمثل في اللعب بلاعبين ارتكاز أو وضع ثلاثة لاعبين «محاور» وسط الدفاع من أصحاب الإمكانات والخبرات ويجب التخلص من الأداء البطيء لطرفي الدفاع ويجب مسا ندتهم لخط الهجوم وهو الأسلوب الحديث الذي تنتهجه معظم المنتخبات.

وأشار إلى ضرورة وجود قائد داخل الملعب مثل إسماعيل مطر والذي يعتبر وجوده على درجة من الأهمية لاعتبارات كثيرة منها دوره كقائد موجه إلى جانب تعامله الحازم مع اللاعبين وغرس القيم والروح الوطنية فيهم وتضحياته داخل الملعب.

أهمية

وتطرق النقبي لجانب مهم وهو «المحاسبة» مؤكداً أهمية تفعيله من قبل لجنة المنتخبات لافتاً إلى أن أسلوب المجاملات يجب أن ينتهي ويجب أن تتحلى اللجنة بالشجاعة فيما يتعلق بمحاسبة أي مقصر خصوصاً مع وجود عدد من اللاعبين لا يقومون بأداء دورهم على أكمل وجه فيما قد يتألقون مع أنديتهم. واكد أهمية تقديم اللاعبين مصلحة المنتخب عما سواها مشدداً على ضرورة تكامل منظومة خطوط المنتخب بداية من حراسة المرمى وحتى رأس الحربة.

فرص

ونبه هلال النقبي إلى أن المشكلة ربما تكون فنية بحتة تتعلق بإدارة الجهاز الفني لطريقة لعب المنتخب في ظل وجود لاعبين آخرين ينتظرون فرصة الانضمام للمنتخب، وتساءل عن اختيار بينتو لعدد من اللاعبين من دون أن يلعبوا أي مباراة ودية وعلى رأسهم شاهين عبد الرحمن مدافع الشارقة.

وأضاف: إن كلاً من تيغالي وليما وكايو مميزون في أنديتهم ويصنعون الفارق، وهم يحتاجون للتوظيف الجيد في المنتخب لتحقيق الانسجام المطلوب مع باقي اللاعبين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز