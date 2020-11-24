مذكرة تفاهم بين « رابطة المحترفين» و"الإمارات للملكية الفكرية"

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت رابطة المحترفين الإماراتية مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية عبر تقنية الاتصال المرئي في إطار استراتيجية الرابطة الرامية لتعزيز الشراكة والتفاهم مع مختلف الجهات والمؤسسات بما يخدم خططها المستقبلية.

وقع المذكرة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية وعن الرابطة حمال حامد المري نائب الرئيس و تهدف إلى تعزيز جهود الشراكة بين الطرفين من أجل تحقيق رؤية الدولة في المجالات المتعلقة بخدمة المواطنين إلى جانب نشر الوعي القانوني و تعزيز أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في سبيل تحقيق الوعي الثقافي للجميع من خلال عقد ندوات و ورش تدريبية.

و تنسجم بنود مذكرة التفاهم مع أهداف رابطة المحترفين الرامية إلى التعاون مع منظومة من الشراكات تعمل على تنظيم وتطوير البرامج والفعاليات الكروية التي تلتزم بترسيخ البيئة التنافسية الرياضية.

و تخدم المذكرة في الإطار نفسه جهود جمعية الإمارات للملكية الفكرية في زيادة الوعي لدى مجتمع الإمارات في مجالات الملكية الفكرية من خلال الاستشارات والحملات التوعوية.

و سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة لدعم الرابطة والأندية من أجل تطوير العلامة التجارية للدوري وربطها بالعلامة التجارية للدولة، ودراسة تقييمها للأندية وعمل توصيات لرفع قيمتها.

و وضع الطرفان إطارا فعالا لعلاقات الشراكة بما يحقق المصلحة، وتبادل الخبرات مع تسهيل الوصول إلى الأندية و اللاعبين وغيرهم لتنفيذ أهداف المذكرة، مع ضرورة تنفيذ وتطوير نظام متكامل يمكن من خلاله التواصل بين الجانبين وبين باقي أطراف المجتمع الرياضي والمدني.

من جانبه أبدى العبيدلي سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع رابطة المحترفين التي تحظى بالتقدير في جميع الأوساط لما تقدمه من احترافية ومنهجية عمل متميزة، مؤكدا أن الهدف هو العمل المشترك والتوصل إلى آلية احترافية من أجل تعزيز ثقافة المواطنين والمقيمين في موضوعات حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب نشر الوعي الثقافي بحقوق الملكية الفكرية على أوسع نطاق من خلال المشاريع و الأنشطة الثقافية.

و أضاف العبيدلي : " نسعى إلى تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص و هدفنا إيجاد سبل جديدة للتعاون و طرق للتنسيق يمكن من خلالها إطلاق مبادرة إذكاء حقوق الملكية الفكرية وأعتقد أن أية مهام أخرى سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين ستسهم في تحقيق أغراض هذه المذكرة".

بدوره ثمن المري الشراكة مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، موضحا أن الهدف هو التكاتف والسعي من أجل إنجاز المهام وتبسيط إجراءات العمل المشتركة إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات والتجارب العملية على المستويات كافة بما ينسجم ودور الرابطة تجاه المجتمع بشكل عام والقطاع الرياضي بشكل خاص.

و أكد المري أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد الندوات واللقاءات وورش العمل والدورات التدريبية المشتركة بما يخدم أغراض المذكرة إضافة إلى عقد لقاءات دورية للاطلاع على تنفيذ البرامج التي يتم الاتفاق عليها، إضافة إلى المشاركة في إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بأعمال الطرفين.

و حول آلية تنفيذ الاتفاق أوضح نائب رئيس رابطة المحترفين أنه سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة تقوم بتحقيق الأهداف و تفعيل الالتزامات المتفق عليها خاصة مع دعم الرابطة والأندية التابعة لها من أجل تطوير العلامة التجارية للدوري، وربطها بالعلامة التجارية للدولة، ودراسة تقييمها للأندية وعمل توصيات لرفع قيمتها.

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