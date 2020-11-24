زاراغوسا: تخطي عجمان تضميد لجراح خسارة الجزيرة

المصدر: عجمان-ياسر قاسم دبي- إيهاب زهدي

أكد الإسباني جيرارد زاراغوسا مدرب شباب الأهلي، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الفريق أمام ضيفه عجمان الخميس، على ملعب استاد راشد في الجولة السابعة من بطولة دوري الخليج العربي، أن الفوز على عجمان سيكون تضميداً لجراح فريقه الخسارة السابقة أمام الجزيرة 3-5، مع تأكيده على صعوبة المهمة أمام عجمان.

وأضاف: «تركيزنا ينصب في حصد نقاط مباراتنا أمام عجمان، ونحن استعددنا جيداً للجولة السابعة، بعد استعادة اللاعبين المصابين من خلال التمارين الأخيرة، والفوز هو مطلب الجميع للعودة لسكة الانتصارات».

وقال: «لاعبو شباب الأهلي يتمتعون بالخبرة الكبيرة واللازمة لتجاوز الخسارة، وتجاوزها ليس صعباً، وهي ليست الخسارة الأولى لهم، وجميع اللاعبين في جاهزية عالية للمهمة أمام عجمان، عدا البرازيلي كارلوس إدواردو، والذي ما يزال يتلقى العلاج».

ومن جانبه، قال أحمد جميل لاعب شباب الأهلي: «نخوض مباراة مهمة أمام عجمان، واستعدينا جيداً للمباراة، ومطلبنا هو الفوز والنقاط الثلاث، وجميعنا جاهزون لخوضها، وتركيزنا كله في تقديم أداء فني جيد وتحقيق الانتصار».

7 مباريات

من ناحيته أوضح أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، أن تركيزه مع لاعبيه الآن ينصب على الـ 7 مباريات المتبقية من الدور الأول لدوري الخليج العربي، نافياً فكرة تغيير أي لاعب ومؤكداً ثقته في جميع العناصر الموجودة في الفريق.

وقال الرمادي رداً على أسئلة حول الموقف الصعب الحالي للفريق بعد حصد نقطتين فقط في 6 جولات وهو مقبل على مواجهة مضيفه شباب الأهلي مساء الخميس، ان حل مشكلة الصيام عن التسجيل في مزيد من العمل والتركيز وليس في تغيير أي لاعب، مشيراً إلى ان اللاعبين الجدد الذين انضموا للفريق هذا الموسم ليسوا أقل مستوى عن المغادرين للقائمة ولكن هناك ظروف صعبة ساهمت في النتائج السلبية على رأسها الإصابات الكثيرة التي حدثت والغيابات التي وصلت في بعض المباريات إلى 10 لاعبين.

وأوضح الرمادي ان الفريق يغيب عنه 7 لاعبين على الأقل في مواجهة شباب الأهلي هم البرتغالي دييغو، وليد اليماحي، عبد الله صالح، حسن زهران، حسن عبد الرحمن، البرازيلي جستافو بعامل الاصابة والنيجيري ايمانويل الموقوف بالبطاقة الحمراء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز