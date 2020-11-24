"الانضباط الإماراتية" تفرض 10 عقوبات على الأندية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أقرت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم 10 عقوبات على الأندية خلال اجتماعها عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، وأعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

وقررت اللجنة وبإجماع الآراء فرض عقوبة لفت النظر على نادي الإمارات وإنذار ناديي النصر ودبا الحصن، وذلك لمخالفتها بروتوكول عمليات المباريات في دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى ودوري الشباب.

ووجهت اللجنة عقوبة لفت النظر لنادي العروبة لمخالفته لائحة مسابقة دوري الدرجة الأولى، كما عاقبت نادي دبا بعقوبتي لفت النظر والإنذار، حيثُ جاءت العقوبة الأولى نتيجة تأخر فريقه بنزول أرض الملعب لمدة خمس دقائق قبل بداية الشوط الثاني، أما الثانية نتيجة تكرار الصفات بوجود مترجمين في قائمة البداية.

وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم على كل من أندية البطائح والعربي والشارقة لمخالفتها لبروتوكول عمليات المباريات، كما فرضت غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف درهم على نادي النصر لحصول لاعبيه على 6 إنذارات في مباراة واحدة، ونادي الحمرية مبلغ وقدره 2000 درهم لتأخر نزول فريقه أرض الملعب لمدة عشر دقائق قبل بداية الشوط الثاني.

كما اطلعت اللجنة خلال اجتماعها على الشكوى المقدمة من لاعب نادي الشارقة ويليتون سواريز ضد لاعب نادي النصر سيبستيان تيغالي، وقررت اللجنة إحالة الشكوى للاعب للرد عليها، وذلك في موعد أقصاه 7 ديسمبر.

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