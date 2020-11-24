العنبري: مواجهة خورفكان لا تقل صعوبة عن النصر

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أكد المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة، على صعوبة مباراة فريقه في الجولة الخامسة، مساء الخميس، أمام مضيفه خورفكان، معتبراً أنها لا تقل صعوبة عن مواجهة النصر في الجولة الماضية، نافياً فكرة سهولة المهمة، قياساً بنتائج الفريقين وترتيبهما في الجدول، حيث يتصدر الشارقة بالعلامة الكاملة «18 نقطة»، فيما حصد خورفكان نقطة واحدة في 6 مباريات، وقال العنبري إن خورفكان من الفرق المميزة، بالذات في مواجهاته مع المنافسين الكبار، وتجسد ذلك في مبارياته الأخيرة، وإن كانت نتائجه على غير مستواه، مشيراً إلى أن مشوار الدوري كله صعب، ولا يوجد منافس سهل، ولا يمكن التهاون أمام أي فريق، مع ضرورة الجدية في جميع المباريات.

وأضاف العنبري أن خورفكان كان نداً عنيداً لشباب الأهلي، وللنصر وللوحدة، وجميعهم من المنافسين الكبار، كما أن خورفكان لديه جهاز فني جيد، ومحترفون أجانب على مستوى رفيع.

وأعرب العنبري عن سعادته بالفوز في 6 مباريات على التوالي، معتبراً أنه أمر جيد، ولكن يتطلب الحذر، وعدم الركون للنتائج السابقة، مؤكداً جاهزية فريقه، لتقديم أفضل ما عنده، ومواصلة النتائج الجيدة، وتوقع العنبري مباراة قوية، لا تقل عن مواجهة فريقه السابقة أمام النصر، لا سيما وكل الفرق لديها الدافع أمام متصدر الترتيب.

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