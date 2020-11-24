غوران يحذّر من خطورة الوصل

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

حذّر الصربي غوران مدرب الفجيرة لاعبي فريقه من خطورة الوصل قبل لقاء الفريقين في الجولة السابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، معتبراً أن الإمبراطور يمتلك إمكانات كبيرة ولاعبين مميزين، ودائماً ما يقدمون الأداء الجيد لكن النتائج لا تخدمهم في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن هزيمة الوصل أمام العين في الجولة الماضية يجب ألا تخدع الذئاب.

وأشار غوران إلى أن الفجيرة يطمح إلى تقديم مباراة أخرى كبيرة لتعزيز الصدى الواسع الذي أحدثته نتيجة الفوز على حتا بهدف ثمين في الجولة الماضية.

ولفت إلى أن الأجواء تبدو إيجابية بعد أن تخلص نجوم الفريق من الضغوط التي تعرضوا لها قبل مباراة الإعصار، ولذلك فإن مباراة الخميس لا تقل أهمية عن سابقتها، مقراً بوجود بعض الهفوات في الخط الدفاعي ويتوجب عليهم العمل على تصويبها، وذلك للعودة من زعبيل بنتيجة إيجابية، موضحاً أن التركيز يجب أن يكون حاضراً طوال الـ90 دقيقة.

وعن الغيابات المتوقعة في صفوف الفجيرة أشار غوران إلى استمرار غياب أوليفيرا وبلال يوسف وأحمد الزيودي، الذين لن يكونوا جاهزين للمباراة على الرغم من عودتهم للتدريبات.

وقال: أتوقع أن يلعب الوصل بشكل مختلف عن المباريات الودية التي خاضها مع الفجيرة خلال فترة الإعداد التي سبقت الدوري، وذلك في أعقاب تغيير المدرب السابق والاستعانة بلاعبين جدد.

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