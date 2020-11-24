فلاديمير: حتا لا يستحق المركز الأخير

المصدر: دبي - علي الظاهري أبوظبي - أحمد عيسى

أكد الصربي فلاديمير فيرميزيتش مدرب حتا الجديد، أن فريقه يملك الجودة ولا يستحق المركز الأخير في جدول الترتيب العام لدوري الخليج العربي برصيد نقطة واحدة، مشيراً إلى أنه ليس سهلاً من الناحية الذهنية أن يرى اللاعبين أنفسهم في مركز متأخر إلا أنه على ثقة كبيرة في اللاعبين من أجل تصحيح المسار وحصد أفضل النتائج في الفترة المقبلة.

وأضاف فلاديمير في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الجزيرة ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري، إن الوقت كان قصيراً للتحضير بصورة مثالية سواء على المستوى البدني أو الفني، ولكنه حث اللاعبين على خوض مباراة الجزيرة من أجل الاستمتاع لإخراج ما لديهم من طاقات وقدرات، مؤكداً أن جميع المباريات ستكون بمثابة «ديربي» بالنسبة لهم.

وعن مدى معرفتته بالدوري الإماراتي باعتبار التجربة هي الأولى له محلياً وخليجياً، قال فلاديمير إنه شاهد 4 مباريات لفريق حتا قبل مجيئه ولفت انتباهه أداء بعض اللاعبين المميزين، كما شاهد مباريات بعض الأندية الكبيرة في دورينا وتواجد قبل 16 سنة مع فريق بارتيزان الصربي الذي خاض إعداده في الإمارات ولاحظ وجود تطور على مستوى كرة القدم العربية عموماً والإماراتية على وجه الخصوص أكثر من السابق فضلاً عن التطور الهائل على مستوى البنية التحتية، موضحاً أن كرة القدم هي لعبة جماعية لا تعتمد على الأداء الفردي، ومتابعة المباريات عبر التلفاز تختلف عن أرض الواقع.

وعن طريقة العودة لسكة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية، رد مدرب حتا الجديد قائلاً إنه من الضروري طي صفحات الماضي والعمل جاهداً لإعادة الفريق إلى مستواه الحقيقي، مشيداً بأداء اللاعبين الممتع في التدريبات مما سينعكس إيجاباً على المستوى في المواجهات المقبلة بشرط التسلح بالمسؤولية والإرادة على أرضية الملعب.

وتوجه فلاديمير بالشكر إلى مجلس إدارة النادي وجميع اللاعبين على الاستقبال والحفاوة الكبيرة، واستطرد قائلاً: نحن شغوفون بعودة الجماهير حيث إن كرة القدم تعتمد على الجماهير بشكل كبير ونأمل عودتهم في القريب العاجل.

مهمة صعبة من ناحيته أكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، أن وجود مدير فني جديد على رأس الجهاز الفني لحتا، قبل لقاء الفريقين، يجعل مهمة فريقه في الفوز صعبة، لأنه لا يعرف الطريقة التي سيتعامل بها المدرب مع اللقاء، لكن كايزر توقع اعتماد الإعصار على الأسلوب الدفاعي، مع التركيز على المرتدات لإحراز الأهداف، وأضاف: لن نواجه مشكلة إذا كان حتا سيعتمد على أسلوب دفاعي، كما نتوقع، لأن معظم الفرق تلعب معنا بذات النهج، ولأننا نمتلك فكرة جيدة عن كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف. ونفى كايزر أن يكون فريقه يلعب بشكل أفضل مع فرق المقدمة، ذاكراً أن كل مباراة تكون مختلفة عن الأخرى، وأن المستوى ليس له علاقة بترتيب المنافس في جدول الدوري، وإنما بطبيعة المباراة وظروفها، مشدداً على أن لاعبيه يجتهدون دائماً أمام كل الفرق، ويعملون على تقديم الأفضل. وأشار مدرب فخر أبوظبي، إلى جاهزية عناصره للقاء الخميس، ورغبتهم في مواصلة النتائج الإيجابية، مؤكداً مواصلة غياب عمر عبد الرحمن «عموري»، لعامل الإصابة، مع عدم وضوح الرؤية بشأن مشاركة المدافع خليفة الحمادي، ذاكراً أن خليفة يعاني من الإصابة أيضاً، وسيخضع للمزيد من الفحوصات، وقرار مشاركته من عدمه، سيتحدد قبل اللقاء بساعات.

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