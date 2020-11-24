محمد أحمد المري: شباب الأهلي يمتلك شخصية البطل في كرة الصالات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أكد اللواء محمد أحمد المري رئيس إدارة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، أن فريق كرة قدم الصالات بالنادي، يمتلك شخصية البطل، وأثبت ذلك من خلال منافسته على جميع الألقاب، ووصوله إلى نهائي كأس الإمارات للموسم الثالث على التوالي، وفوزه باللقب مرتين من ثلاث، جاء ذلك بعد تتويج الفريق بنسخة 2020، بفوزه على مليحة 6-4، وظفر الفريق باللقب في نسخة 2018، ثم خسر اللقب العام الماضي لمصلحة البطائح، قبل أن يسترده أول من أمس، في النهائي الذي أقيم بصالة نادي البطائح، بقيادة مدربه عبد الله عبد الباسط، ومشرف الفريق حمد المري، والإداري النشط عبد الله كيدي، ومجموعة اللاعبين، بقيادة عبد الله الخمري وعلي الخمري وراشد عبيد وأحمد حسين بن حماد وعمر الفهيم ومحمد البحري وحسين مال الله وعبد الله الفلاسي ووليد بشر ولوكاس جوستافو.

تطور

وأعرب اللواء المري عن سعادته بالإنجاز الذي اعتبره طبيعياً على فريق يمتلك شخصية البطل، وأثنى على تطور اللعبة، وعلى أداء فريق نادي مليحة، معتبراً وصوله إلى النهائي، من الأمور الإيجابية في مسيرة اللعبة، ما يؤكد التطور الذي تعيشه من خلال ظهور فرق جديدة، أصبحت لها بصمة في اللعبة، مثل فريقي البطائح ومليحة، وأبدى تفاؤله بموسم قوي ومثير في مختلف المسابقات المتبقية، مثمناً جهود مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة، واللجنة التنفيذية لكرة الصالات، في العمل على تطوير اللعبة.

من جانبه، أكد الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لإدارة الألعاب، أن شباب الأهلي، يعتبر رقماً صعباً في كل الألعاب، بحكم المحافظة على الوجود في كل النهائيات، موضحاً أن فريق مليحة فريق جيد ومنظم، وأن شباب الأهلي نجح في انتزاع اللقب، بفضل خبرة لاعبيه المتمرسين على اللعب في النهائيات. بدوره، توجّه حمد المري مشرف الفريق، بالشكر إلى إدارة الألعاب الجماعية، على حرصهم على متابعة تدريبات الفريق ومبارياته، وقال اهتمام ورعاية الإدارة، انعكس إيجاباً على الفريق.

إشادة

من جهته، أشاد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بدور وسائل الإعلام في انتشار وتطور اللعبة، وهنأ شباب الأهلي بالإنجاز، وأثنى على تطور فريق نادي مليحة، وأشاد بدور إدارة النادي، برئاسة محمد سلطان الخاصوني، الذي لعب دوراً كبيراً في دعمه بلاعبين نجحوا في تحقيق الانتصارات، وتغيير صورة الفريق، وقال: على المستوى الشخصي، أعتبر نفسي محظوظاً في هذا التوقيت، الذي يشهد طفرة كبيرة وانتصارات وتميز في مختلف الأندية بالشارقة.

وحرص عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، على تهنئة شباب الأهلي بالإنجاز، وأيضاً هنأ نادي مليحة بالوصول إلى النهائي، وقال: إذا حافظ على هذا المستوى، سيكون الحصان الأسود في كل المسابقات، سعادتنا كبيرة بتنوع فرق النهائيات من فترة لأخرى، ما يعكس تطور اللعبة.

مؤكداً أن اهتمام إدارات الأندية، وحضور الشخصيات للمباريات، أكبر دليل على الدعم الإداري الذي تحظى به، جعلها تأخذ مكانتها المميزة وسط الألعاب، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية المميزة والرائعة، والمواكبة للأحداث أولاً بأول، وكذلك بأداء التحكيم، والإجراءات الاحترازية المتبعة في اللعبة، والمحافظة عليها من خلال حفل التتويج أيضاً، مع التزام الجميع بالبروتوكول الرياضي، من فريق العمل في اللعبة، الذي يقدم عملاً رائعاً.

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