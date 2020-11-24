الزعابي: كلباء يسعى لمركز آمن يبعده عن دائرة الهبوط

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد محمد عبدالله الزعابي المشرف الإداري على فريق كلباء ومسؤول التعاقدات بالنادي أن طموحات النمور هذا الموسم كبيرة، وتتمثل أولاً في الحصول على النقاط الكافية التي تؤمن بقاء الفريق مع أندية دوري الخليج العربي، إلى جانب ضمان مركز جيد وآمن يبعد اللاعبين عن صراع الهبوط، والذي دائماً ما يكون محتدماً وساخناً في الجولات الأخيرة لدوري الخليج العربي.

وأشار الزعابي إلى أنهم في الجهازين الفني والإداري راضون تماماً عن نتائج الفريق، ولكن نطالب اللاعبين ببذل مزيد من الجهد والعمل، خصوصاً وأن القادم سيكون أصعب، ولا توجد مباراة سهلة، وذلك من واقع الجولات الست السابقة، والتي برهنت على قوة معظم الفرق واستعدادها الجيد للمسابقة.

ودعا الزعابي اللاعبين إلى ضرورة التحضير الجيد لمباراة الظفرة يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة السابعة من مسابقة دوري الخليج العربي، محذراً في الوقت نفسه من قوة الفريق المضيف، والذي استعاد نغمة الفوز خلال المباراة السابقة أمام خورفكان.

ووجه الزعابي الشكر إلى الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس النادي، لدعمهما ومتابعتهما كل تفاصيل الفريق، ولا ننسى دور شركة كرة القدم برئاسة علي حسين كانو وبقية أعضاء الشركة.

وأعرب الزعابي في ختام حديثه عن أمله في زوال الأسباب الحالية التي حالت دون تواجد الجمهور بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، موجهاً الشكر باسم شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء لخط الدفاع الأول الذي يقوم بجهد مقدّر وبأدوار كبيرة تجلت مع ظهور هذه الجائحة، داعياً الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات إلى جانب التباعد الاجتماعي حتى تزول هذه الجائحة بصورة نهائية.

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