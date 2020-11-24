«الفرسان» بطل كأس الصالات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

توج عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، فريق شباب الأهلي، بطلاً لكأس الإمارات لكرة الصالات، للمرة الثانية، بعد فوزه على مليحة 6 - 4 بصالة البطائح، سجل أهداف «فرسان دبي»، راشد عبيد «هدفين»، وناثان «هدفين»، وعبد الله الفلاسي، وحسين مال الله، ولمليحة عبد الله كرمستجي، وجواو «هاتريك»، وأنهى شباب الأهلي الشوط الأول متقدماً 4 - 3.

حضر المباراة عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس لجنة كرة الصالات، واللواء محمد المري رئيس إدارة الألعاب الجماعية في شباب الأهلي.

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