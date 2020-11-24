الحمادي مع الجزيرة حتى 2025

المصدر:
  • (أبوظبي - أحمد عيسى)
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جدد نادي الجزيرة عقد خليفة الحمادي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة 5 سنوات، حتى 2025، وأكد النادي أن الحمادي، أثبت نفسه لاعباً رئيساً في تشكيلة النادي والمنتخب، منذ ظهوره مع الفريق الأول قبل 3 سنوات.

وأكد الحمّادي فخره بتمديد عقده، وثمّن ثقة إدارة النادي على الثقة، وقال: أتطلع لمواصلة تقديم الأفضل ، والمساهمة في تحقيق المزيد من النجاح مع الجزيرة. الجدير بالذكر، أن الحمادي شارك في جميع مباريات الجزيرة بالدوري الحالي، ولعب مع المنتخب في مواجهتي طاجيكستان والبحرين. 

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