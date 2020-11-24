ثاني أسوأ بداية.. بركان عجمان على وشك الانفجار

بات بركان عجمان يغلي وعلى وشك الانفجار بعد تعرض الفريق للخسارة الرابعة له منذ بداية الدوري، في ثاني أسوأ بداية لعجمان في دوري الخليج العربي في عهد الاحتراف. ووضعت الخسارة أمام الوحدة بثلاثية دون رد، في الجولة السادسة فريق عجمان ومدربه أيمن الرمادي في موقف لا يحسدان عليه بعدما عجز الفريق عن تحقيق أي فوز في 6 مباريات، مكتفياً بنقطتين فقط من تعادلين أمام حتا وبني ياس.

ومقارنة بالجولات الست الأولى في المواسم الماضية من دوري المحترفين الذي شارك خلاله عجمان في 10 مواسم، يعد الموسم الحالي ثاني أسوأ بداية لـ«البرتقالي» بعد موسم 2009 ـ 2010 الذي لم يحقق خلاله أي نقطة في أول 6 مباريات، فيما حقق الموسم الماضي الذي لم يستكمل 7 نقاط من 6 مباريات، ومثلها في 2018 ـ 2019، و6 نقاط في 2017 ـ 2018، و5 نقاط في 2014 ـ 2015، وفي 2013 ـ 2014 جمع الفريق 4 نقاط في أول 6 جولات، و5 نقاط في 2012 ـ 2013، و6 نقاط في 2011 ـ 2012، و7 نقاط في 2008 ـ 2009. (أبوظبي - محمد صادق)

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