شباب الأهلي يقترب من التعاقد مع المدرب يوفانوفيتش

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اقترب نادي شباب الأهلي من التعاقد مع الصربي إيفان يوفانوفيتش، مدرب النصر والمنتخب الوطني الأول السابق، ليقود فريقه الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم المقبل.

وترددت أنباء قوية عن وجود المدرب الصربي في دبي حالياً لإكمال التعاقد، والمنتظر أن يعلن عنه خلال الساعات المقبلة، ليتولى المسؤولية بديلاً للمدرب الاسباني جيرارد زاراغوسا.

وتناقلت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي خبر قيادة يوفانوفيتش شباب الأهلي انتظاراً للإعلان الرسمي من إدارة شباب الأهلي.

وكان خالد إسماعيل، نجم منتخبنا الوطني ونادي النصر السابق، أبرز المعلنين عن تلك الصفقة عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، معلقاً على خبر التعاقد المنشور عبر أحد الحسابات الرياضية.

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