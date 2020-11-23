سداسيات "ادم فيتال" تتحدى كورونا

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

اختتمت أول من أمس بنجاح فعاليات بطولة سداسيات مستشفى ادم فيتال ومركز ادم فيتال للعلاج الطبيعي والتأهيل بالتعاون مع أكاديمية سما، والتي تحدى فيها الجميع فيروس كورونا عبر إجراءات احترازية تنظيمية صارمة، وفي بادرة تبشر بدخول الفعاليات الرياضية في دبي مرحلة التعافي الشامل

وتوج فريق دبي سيتي بلقب البطولة بفوزه المستحق على فريق ادم فيتال بنتيجة 2/1 وشهد الختام قيادات من الكوادر الطبية يتقدمهم الدكتور محمد ادم المدير الطبي لمركز ادم فيتال للعلاج الطبيعي والتأهيل الرياضي وخالد المنصور مدير السياحة الطبية للمجموعة وهشام المهدي من فريق التسويق الرياضي وقام الدكتور ادم بتوزيع الجوائز على الفريقين.

وقال الدكتور محمد ادم البطولة نظمت في إطار دعم مبادرات حكومة دبي التي سمحت بحضور 30% من الجماهير في الفعاليات الرياضية مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، وهى أيضا تحفز العاملين القطاع الطبي على ممارسة الرياضة، خاصة بعد التوقف الذي حدث في الأشهر الماضية بسبب استفحال جائحة كورونا المستجد كوفيد -19

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