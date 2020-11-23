جشك: والداي أكبر الداعمين لي في مسيرتي الكروية

المصدر: متابعة – محمد فضل

أكد أحمد عبد الله جشك لاعب كلباء المعار من شباب الأهلي أن والديه يعتبران أكبر الداعمين له خلال مسيرته الكروية وحياته العملية مشيراً إلى أنه يظل ممتناً لهما وأدعو الله أن يحفظهما.

وقال لا يفوتني كذلك أن أشكر وكيلي حمد الدوسري والذي يعتبر بمثابة أخي الذي لم تلده أمي.

وكشف جشك عبر برنامج من «الإمارات» الذي يبث على قناة الشارقة الرياضية الفضائية جوانب أخرى طريفة خلال مراحل الطفولة كانت تحدث في صغره وذلك عندما كان يمارس الكرة في المنزل ويقوم بإتلاف أنوار الإضاءة في بيت الأسرة ليتم توجيهي بضرورة التوجه إلى النادي للعب فيه من قبل والدته وذلك خشية منها لإتلاف المزيد من الأجهزة الكهربائية أو المقتنيات الأخرى.

وبدوره قال حمد الدوسري وكيل اللاعب إن أعلى مراحل الرقي التي يصل إليها اللاعب عندما تكون علاقته بوالديه رائعة وجيدة وأعتقد بأن جشك بار جداً بوالديه وعلاقته مميزة مع الجميع، وأشار الدوسري إلى أنه كوكيل دائماً ما يميل للتعاقد مع لاعبين على غرار النجم أحمد جشك فعلاقتي به ليست على مستوى كرة القدم فقط وإنما هي علاقة ممتدة وشهادتي فيه مجروحة وأتمنى له التوفيق من خلال مشواره الحالي مع اتحاد كلباء.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب جشك يعتبر أحد الخيارات الأساسية للمدرب الاورغوياني خورخي داسيلفا المدير الفني لكلباء وذلك من خلال تواجده المستمر ضمن تشكيلة النمور وساهم جشك في صعود كلباء إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي بعد تسجيله لهدف التعادل أمام الجزيرة قبل أيام.

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