رونالدو وميسي يتنافسان على جائزة " دبي غلوب سوكر" لأفضل لاعب في القرن

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أعلن مجلس دبي الرياضي ومنظمو حفل جوائز "دبي غلوب سوكر" عن تنظيم الحدث للسنة ال 12 على التوالي، جنبا إلى جنب مع تنظيم نسخة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، في فندق أرماني دبي الواقع في أعلى مبنى في العالم - برج خليفة، وذلك يوم 27 ديسمبر 2020.

وتم ترشيح لاعب يوفنتوس كريستيانو رونالدو لجائزتي أفضل لاعب في القرن وأفضل لاعب لعام 2020 إلى جانب ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة. وبعد موسم مثير ومذهل بفوز نادي بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا ، تم ترشيح نجم النادي روبرت ليفاندوفسكي لجائزة أفضل لاعب لعام 2020 إلى جانب نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه ليفربول.

مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي شهد مشاركة أكثر من 200 متحدث من نجوم اللعب والتدريب والإدارة الرياضية وقيادات كرة القدم العالمية منذ إطلاق نسخته الأولى عام 2006، سيواصل استضافة المزيد من كبار نجوم كرة القدم العالمية للتحدث في نسخة 2020؛ بينما ستقدم جوائز غلوب سوكر، التي كرمت أكثر من 100 لاعب قدموا أداءً متميزًا في اللعبة، فئات جديدة لجوائز هذا العام.

في ضوء التأثير العالمي الذي يشهده العالم جراء جائحة كورونا، ستعود فعالية جوائز دبي غلوب سوكر بإصدار خاص هذا العام، احتفالاً بأفضل المواهب لعام 2020 إلى جانب تكريم ألمع اللاعبين الأسطوريين والأندية والوكلاء على مدار العشرين عاماً الماضية. ولأول مرة، ستضم القائمة أربعة جوائز إضافية تضم فيها أسماء المرشحين الذين تنافسوا خلال المواسم الماضية بين عامي 2001 و 2020 في سلسلة فريدة تحتفل بالأفضل خلال القرن.

سيتم بثّ حفل جوائز دبي غلوب سوكر مباشرة عبر الأقمار الصناعية والبث المباشر في جميع أنحاء العالم

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فيما يلي قائمة الجوائز الثمانية المتنازع عليها هذا العام

• أفضل لاعب في القرن 2001-2020

• أفضل مدرب في القرن 2001-2020

• أفضل نادي في القرن 2001-2020

• أفضل وكيل لاعبين في القرن 2001-2020

• أفضل لاعب لعام 2020

• أفضل نادي لعام 2020

• أفضل مدرب لعام 2020

• أفضل مسيرة لاعب

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