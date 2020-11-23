خليفة الحمادي: فخور بتمديد عقدي مع الجزيرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

عبر خليفة الحمادي «22 عاماً» مدافع الجزيرة عن فخره بتمديد عقده مع ناديه حتى 2025، مقدماً شكره وتقديره لإدارة النادي على الثقة والدعم، مؤكداً أنه ممتن لـ «فخر أبوظبي» على الفرص التي ظل يمنحها له والتي تجددت بتمديد العقد لخمس سنوات مقبلة وقال: أنا سعيد وفخور بما أجده في نادي الجزيرة الذي قدم لي الكثير، وأتطلع معه لمواصلة العمل وتقديم أفضل المستويات من أجل تحقيق المزيد من النجاحات خلال السنوات المقبلة.

وأكد الحمادي أن تمديد التعاقد يضعه أمام تحدي رد الثقة التي وجدها من الإدارة بمعاونة زملائه اللاعبين وأضاف: يسعدني أن أكون جزءاً من فريق الجزيرة الذي يضم مجموعة رائعة من اللاعبين، أتمنى أن نساهم سوياً بطريقة تحقق النجاحات للنادي وترضي الجماهير.

فيما وصف مادس دافيدسين المدير الرياضي للنادي، خليفة الحمادي بأنه من أفضل اللاعبين الشباب في الإمارات، ومن أصحاب المستويات المتطورة، وقال: نحن في نادي الجزيرة سعداء بخطوة تمديد العقد مع خليفة الحمادي لأنه جزء أساسي من خطط المدرب مارسيل كايزر المدير الفني للفريق، ونتطلع مع الحمادي وبقية اللاعبين إلى مستقبل مشرق زاخر بالنجاحات والألقاب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز