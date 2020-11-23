"الآسيوي" يرشح منتخب الإمارات للتأهل في التصفيات الآسيوية للمونديال والأمم

المصدر: وام

احتل منتخب الإمارات لكرة القدم المركز الثاني في استفتاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي تم طرحه للجمهور للتصويت على المنتخبات المرشحة للتأهل عن المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وأمم آسيا 2023.

وبرغم تواجد المنتخب حاليا في الترتيب الرابع بالمجموعة برصيد 6 نقاط، إلا أن كل الترشيحات تصب في صالحه للتأهل مع فيتنام إلى المرحلة الثانية من التصفيات حيث حصل منتخبنا الوطني في تصويت الجمهور على نسبة 31.5 % بعد منتخب فيتنام الحاصل على نسبة 45 %.

وتعكس تلك الترشيحات ثقة جماهير آسيا في المنتخب الإماراتي الذي ما زالت أمامه 4 مباريات في تصفيات المجموعة السابعة، تساوي 12 نقطة، يمكنه من خلالها أن يحسن ترتيبه في جدول الترتيب، ولا سيما في ظل إقامة 3 مباريات منهم على ملعبه. وتضم مجموعة منتخب الإمارات كل من فيتنام 11 نقطة، وماليزيا 9 نقاط، وتايلاند 8 نقاط، ثم الإمارات 6 نقاط، وإندونيسيا التي ما زالت لم تحقق أي نقطة في مبارياتها.

وأكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم - في تقريره الموسع المنشور على موقعه الرسمي - أن المجموعة السابعة تشهد منافسات قوية ومثيرة، ويمكن أن يتغير وجه المنافسة فيها من الآن وحتى ختام الدور الثاني، وأن منتخب الإمارات يعتبر من المرشحين بقوة للتأهل من تلك المجموعة من خلال تغيير الواقع في مجموعته في المباريات الـ 4 المقبلة.

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