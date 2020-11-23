المهيري: «السادسة» الأفضل تحكيمياً

المصدر: دبي - العوضي النمر

يعتبر الخبير التحكيمي إبراهيم المهيري أن الجولة السادسة لدوري الخليج العربي هي الأفضل تحكيمياً في الجولات السابقة، حيث أدى الحكام بشكل متميز رغم وجود 3 مباريات من العيار الثقيل، ومباريات حساسة في صراع البقاء، كما غابت ملاحظة التأخير في حسم بعض القرارات، على الرغم من تدخل تقنية الفيديو في 5 حالات خلال الجولة، وبشكل عام لا توجد أية أخطاء مؤثرة على نتائج جميع فرق المسابقة، وهذا يعود إلى استفادة الحكام من فترة توقف الدوري والعمل الدؤوب التي قامت به لجنة الحكام والإدارة التنفيذية خلال تلك الفترة.

قرارات

وقال المهيري يحسب للحكام احتساب قرارات قوية وصحيحة مثل احتساب 6 ركلات جزاء وحالتي طرد، حتى القرارات الإدارية جاءت متميزة، وتدخلت تقنية الفار في تصحيح بعض القرارات، مثل قرار طرد لاعب الشارقة غير المستحق واحتساب ركلة جزاء لشارقة أيضاً، وهذا يدل على أن تركيز اللاعبين على اللعب وإمتاع الجمهور كان كبيراً مما سهل من مهمة التحكيم.

وأشاد إبراهيم المهيري بقرار لجنة الحكام بمنح الفرصة للحكم ناصر آل علي لإدارة مباراة الفجيرة وحتا في أول مباراة له رسمية بدوري الخليج العربي، وقدم مباراة بمستوى متميز من اللياقة البدنية العالية والتمركز الصحيح، وجاءت قراراته الفنية والإدارية صحيحة، مما يشجع لجنة الحكام على منح الفرصة لعناصر أخرى خلال الجولات المقبلة.

حالات تحكيمية

★ طالب الوصل بركلة جزاء نتيجة لمس مدافع العين للكرة بيده، وجاء قرار الحكم صحيحاً بعدم احتسابها نظراً لوجود اليد في الوضع الطبيعي.

★ قرار الحكم صحيح لعدم احتساب ركلة جزاء للعين لا يوجد عرقلة للاعب كايو، واللعبة لا ترتقي للتحايل.

★ قرار الحكم صحيح بطرد لاعب الوصل سالم العزيزي لحصوله على الإنذار الثاني.

★ احتساب ركلة جزاء صحيحة للعين نتيجة لمسة يد من مدافع الوصل وبطريقة غريبة منه، كأنه حارس مرمى.

★ ركلة جزاء صحيحة لصالح فريق اتحاد كلباء نتيجة عرقلة اللاعب منصور البلوشي، ولا ترتقي اللعبة للإنذار.

★ ركلة جزاء صحيحة لصالح الشارقة نتيجة عرقلة من حارس مرمى النصر على اللاعب ويلتون، والإنذار صحيح ولا ترتقي للطرد.

★ تعرض لاعب فريق الشارقة كايو للطرد وجاء قرار الحكم غير صحيح والفيديو أنقذ الموقف لأن اللعبة لا ترتقي للطرد، لعدم وجود استخدام قوة زائدة فقط تهور.

★ إلغاء هدف لصالح الشارقة لوجود ويلتون في موقف تسلل وقرار المساعد الأول صحيح بالإلغاء.

★ تدخل تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لصالح الشارقة بسبب لمس اللاعب طارق أحمد الكرة بيده وتعمد لمسها، وقرار موفق من الفيديو والحالة صعبة على حكم المباراة لرؤيتها.

★ إلغاء هدف لصالح فريق خورفكان بداعي التسلل قرار سليم من المساعد الأول لوجود مهاجم خورفكان في موقف تسلل.

★ احتساب ركلة جزاء لصالح فريق الوحدة قرار الحكم صحيح نتيجة عرقلة حارس عجمان مهاجم الوحدة.

★ إلغاء هدف لصالح الوحدة بداعي التسلل لوجود سلطان برغش في موقف تسلل، حيث لمسته الكرة قبل دخولها المرمى.

★ تدخل تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لصالح الظفرة قرار سليم لاستخدام المدافع يده في وجه لاعب الظفرة.

★ هدف الجزيرة الثاني قرار سليم من المساعد الثاني لا يوجد تسلل وحالة دقيقة جداً تحسب له.

★ إلغاء هدف لصالح فريق الجزيرة لوجود علي مبخوت في موقف تسلل من قبل المساعد الأول، وتدخلت تقنية الفيديو وأقرت الهدف والقرار سليم.





النقبي الأفضل

يستحق الحكم الدولي عادل النقبي لقب أفضل حكم بالجولة السادسة، بعد أن نجح بدرجة كبيرة في إدارة قمة شباب الأهلي مع الجزيرة، وكان في قمة التركيز واللياقة البدنية وحسن تعامله مع اللاعبين.

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