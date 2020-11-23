كونتيس: شعرت باقتراب إقالتي

المصدر: دبي- علي الظاهري

أكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب فريق حتا السابق، أنه شعر باقتراب قرار إقالته عن تدريب الفريق الأول، بعد النتائج السلبية الأخيرة التي أدت إلى تذيل الفريق جدول الترتيب العام لدوري الخليج العربي، برصيد نقطة واحدة، مشيراً إلى أن فرصة استمراره مع الفريق، بدأت تتضاءل من جولة إلى أخرى، بسبب سوء النتائج، إلا أنه على ثقة تامة بعمله، ولكن لم يكن محظوظاً في بعض الجوانب.

وأضاف كونتيس، إنه تقبل قرار مجلس إدارة نادي حتا بإقالته، ولم تتوانَ إدارة النادي عن تقديم كافة أشكال الدعم، إلا أن الفريق كان يحتاج إلى موارد أكثر، معرباً عن سعادته بتجربته مع «الإعصار»، رغم الرحيل، ومتمنياً أن يحقق الفريق أفضل النتائج في مشواره المقبل.

وأشار كونتيس إلى أنه لا يحب البحث عن أعذار للنتائج السلبية الماضية، ولكن حتا اصطدم بمواجهات صعبة في الجولات الماضية.

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