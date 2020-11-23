«الفرسان» ومليحة بنهائي كأس الصالات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

يلتقي في السادسة والنصف مساء اليوم بصالة البطائح، فريقا شباب الأهلي ومليحة في نهائي كأس الإمارات لكرة الصالات، وتأهب «الفرسان» للنهائي عبر خورفكان، فيما تأهل مليحة على حساب البطائح «حامل اللقب» وبطل رباعية الموسم الماضي، وهي المرة السابعة التي يتأهل فيها شباب الأهلي لنهائيات كرة الصالات في آخر 3 سنوات، والثالثة له في كأس الإمارات، وسبق له تحقيق اللقب الموسم قبل الماضي قبل أن يخسره لمصلحة البطائح، فيما تعد المرة الأولى التي يتأهل فيها مليحة لمباراة نهائية في تاريخ اللعبة.

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