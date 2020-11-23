«فارياس حتا» يلعب بـ «سن مخلوعة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

شهدت مباراة الفجيرة وحتا، التي انتهت بفوز «الذئاب» بهدف، لحظات توتر وخشونة من جانب لاعبي الفريقين، من أجل الحصول على النقاط الثلاث الأولى في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وكانت أبرز لقطات المواجهة، اللقطة التي ظهر فيها قائد حتا البرازيلي، ويليان فارياس، خلال الشوط الأول، بعد ارتطامه بأحد لاعبي الفجيرة في كرة هوائية مشتركة، ليفقد لاعب الإعصار الوعي لثوانٍ معدودة، ويفاجأ بعدها بخلع إحدى أسنانه الأمامية، وتطاير الدماء من فمه، ويتدخل الجهاز الطبي لإنقاذه، وإيقاف نزيف الدماء.

ورفض اللاعب البرازيلي تبديله بعد الواقعة، وأصر على إكمال المباراة، حيث شوهد وهو يضع قطعة من القطن والشاش الأبيض على موضع سنه المخلوعة، ليثبت ويليان ولاءه وحبه لـ «الإعصار». وشهدت المباراة نفسها، تعرض التونسي فراس بالعربي، صاحب هدف الفجيرة، إلى إصابة في ذراعه اليسرى، بسبب الرقابة اللصيقة له، ولكنه واصل وقاد فريقه للفوز.

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