بينتو مستمر مع «الأبيض»

المصدر: دبي- العوضي النمر

أسفرت مشاورات أعضاء اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية، عن تاكيد استمرار المدرب الكولومبي بينتو، على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، مع دعمه معنوياً، لترسيخ الاستقرار لـ «الأبيض»، خلال الفترة المقبلة، سعياً لتحقيق هدف التأهل إلى مونديال 2022، وكأس آسيا 2023، ومن المتوقع عقد جلسة بين رئيس الاتحاد واللاعبين قبل التجمع المقبل، لحثهم على بذل أقصى جهد، بما يحقق الطموحات.

وبذلك أغلق اتحاد الكرة، باب الجدل حول بقاء المدرب من عدمه، خاصة بعد توتر العلاقة بينه وبعض اللاعبين. من جهة أخرى، بدأ اتحاد الكرة التحضير للدورة الدولية الودية، التي يشارك فيها «الأبيض» في يناير 2121، بمشاركة منتخبات العراق، وآيسلندا والكونغو، وعلم «البيان الرياضي»، أن الدورة ستقام في دبي. من ناحية أخرى، أكد الاتحاد الآسيوي، أن «الأبيض»، أقوى المرشحين للتأهل عن المجموعة السابعة، إلى دور الحسم للتصفيات المؤهلة إلى المونديال، وان بإمكانه تحسين موقعه في ترتيب المجموعة، خلال مبارياته المقبلة.

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