رازوفيتش يكسب الرهان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

نجح الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، في كسب الرهان مع العنابي، منذ توليه المهمة بداية الموسم الحالي، رغم الصعوبات التي واجهها الفريق بالانسحاب من دوري أبطال آسيا، نتيجة فيروس «كورونا»، والغيابات التي ضربت الفريق نتيجة الإصابات، لدرجة أن الوحدة لم يلعب بصفوف مكتملة منذ بداية الموسم، وذلك بعدما قفز العنابي إلى وصافة الدوري، خلف الشارقة المتصدر.

وجاء فوز الوحدة على عجمان، ليؤكد مواصلة الفريق لنتائجه الإيجابية في آخر ثلاث مباريات، ومن المفارقات في مواجهة العنابي والبرتقالي، أن الأهداف الثلاثة التي سجلها الفريق، جاءت ببصمة أولى للثلاثي يحيى الغساني وجيانلوكا مونيز ومحمد برغش، الذين سجلوا أول هدف لكل منهم في دوري الخليج العربي الموسم الحالي.

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