طبيب هولندي يعالج الحسن صالح في البرتغال

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

غادر الظهير الأيسر للفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم الحسن صالح إلى البرتغال وذلك لإجراء عملية بالمنظار للكاحل الأيسر في مستشفى سانتا ماريا بمدينة بورتو البرتغالية وعمل برنامج علاجي خاص يساهم في عودته للملاعب من جديد وسيشرف على الفحوصات الجراح البروفيسور الهولندي نايك فان دايك والذي سبق وأن أجرى عملية جراحية للاعب قبل خمس سنوات وبالتحديد في عام 2015.

يذكر أن الحسن صالح قد أجرى في مايو الماضي عملية جراحية على مستوى الكاحل الأيسر، وقد انتظم في التدريبات الانفرادية مؤخراً إلى أنه أحس ببعض الآلام مما فضلت إدارة النادي بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي والجهاز الطبي للفريق لإرساله الى البرتغال للتأكد من وضع اللاعب الصحي وضمان تعافيه بشكل تام.

وفي نفس السياق صرح الدكتور عبدالعزيز المهيري رئيس إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي بأن الإدارة عقدت عدة اجتماعات سواء مع الجهاز الطبي للفريق أو اللاعب للوقوف على أفضل الحلول المطروحة والتي تساهم في عودة الحسن من جديد للدفاع عن ألوان "الملك"، كما قامت الإدارة بالبحث عن أفضل الجراحين بالاتفاق مع اللاعب الحسن صالح للخضوع إلى البرنامج العلاجي وفضلنا اختيار البروفيسور الهولندي نايك فان دايك كونه سبق وأن أجرى عملية جراحية ناجحة للاعب.

وأضاف المهيري: نحرص من خلال إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي على متابعة الحالة الصحية لدى جميع اللاعبين في مختلف الألعاب وتوفير أفضل برنامج علاجي لما فيه مصلحة النادي واللاعب، ونحظى بدعم كبير من مجلس إدارة النادي واعضاء مجلس الإدارة وهذا ما يسهل علينا اختيار العلاجات المناسبة لكل لاعب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز