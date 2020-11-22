الشارقة يفوز بجائزة الجودة للأندية

المصدر: الشارقة - وام

كشف مجلس الشارقة الرياضي عن الفائزين بالمراكز الأولى لمسابقة اليوم العالمي للجودة من الأندية الرياضية والتخصصية في الإمارة، والتي جاءت ضمن مبادراته تزامناً مع اليوم العالمي للجودة، وحصل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على المركز الأول كأفضل فيلم وثائقي عن الجودة للأندية التخصصية، ونادي الشارقة عن أفضل فيلم وثائقي عن الجودة للأندية الرياضية، فيما حصل نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على أفضل لوحة جدارية عن الجودة للأندية التخصصية ونادي الحمرية على أفضل لوحة جدارية عن الجودة للأندية الرياضية، وسيتم تكريم الأندية الفائزة خلال حفل يتم تنظيمه في مقر المجلس.

وأكد عيسى الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي حرص المجلس على إشراك الأندية في هذه الفعاليات والمبادرات وتفعيل أدوارها ليس فقط من الناحية الرياضية والمجتمعية بل أيضاً من جانب التميز المؤسسي والجودة لتحقيق الأهداف المرجوة تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ودعمهما اللامحدود للرياضة والرياضيين وتوفير كل المتطلبات على أعلى المستويات.

وأضاف: الفعالية تأتي ضمن الخطة المعتمدة لإدارة الاستراتيجية والأداء بالمجلس، حيث أفرزت هذه المسابقة مشاركات مميزة بين الأندية وأفكاراً ابتكارية وإبداعية كما أسهمت في ممارسة منهجيات الجودة على مستوى العمل الإداري والعمل الفني وبما يؤكد حرص هذه الأندية على إبراز جهودها والتعامل وفق معايير الجودة التي تعكس الأداء المؤسسي بها وتطبيقها لذلك ونشر هذه الثقافة وتعزيز مفاهيم الجودة بما يقود إلى تحقيق أهداف المجلس الاستراتيجية.

ووجه الحزامي شكره للأندية على التفاعل الكبير مع المسابقة وأهدافها بشكل عام والمتمثلة في إبراز دور الأندية في مختلف المبادرات والفعاليات وما تملكه من إمكانيات كبيرة يحتم على المجلس دائماً العمل على توفير ما يحقق معايير الجودة ونشر هذه الثقافة، كما أن تنظيم المبادرات والفعاليات الرياضية والمجتمعية سواءً على مستوى المجلس أو الأندية يجعل المجلس يعمل دائماً بطريقة احترافية ومميزة.

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