جونيور: دوري المحترفين قوي وكل جولة أصعب من الأخرى

المصدر: متابعة – محمد فضل

عبر اللاعب التشيلي أنطونيو جونيور مهاجم اتحاد كلباء عن ارتياحه باللعب في الدوري الإماراتي والتواجد مع النمور خلال الموسم الكروي الحالي.

وقال اللاعب الذي سجل هدفي فريقه في مرمى بني ياس في مقابلة «تلفزيونية» إنه يسعى دائماً إلى أن يكون سعيداً وإلى نثر البهجة والفرحة وسط جمهور الفريق، كما أنه يحب الأجواء الرائعة ودائماً ما تستهويه أجواء «المقالب والخدعة».

وفيما يتعلق بوظيفته كمهاجم قال اللاعب أحاول دائماً مساعدة الفريق في تحقيق الانتصار، لافتاً إلى أن الدوري الإماراتي قوي ومثير وكل جولة تبدو أصعب من التي تليها، مشيراً إلى أنه وبقية زملائه في الفريق يحاولون دائماً الاستفادة من خبرات الجهاز الفني بقيادة المدرب الاورغوياني خورخي داسيلفا وبقية معاونيه، ونتدرب باستمرار من أجل أن نكون في كامل لياقتنا البدنية والفنية كما أننا نحاول دائماً تصحيح أخطائنا وتقديم المستوى الأفضل الذي يتيح لنا الحصول على النقاط الثلاث.

وأكد جونيور أن هدفيه في مرمى فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس جاءت نتيجة عمل جماعي بين كافة اللاعبين وتمكنا من العودة من الشامخة بالعلامة الكاملة، وذكر اللاعب بأنه تأقلم سريعاً مع النمور وأشعر بارتياح شديد كوني متواجداً هنا في الإمارات وأسعى إلى تقديم أفضل ما لدي من أجل فريقي اتحاد كلباء.

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