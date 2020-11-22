قلوب بنفسجية وتفاعل عيناوي مع ذكرى ميلاد جيان الـ 35

المصدر: العين - طلحة عبدالله

تناثرت مئات القلوب البنفسجية على تغريدة للغاني أسامواه جيان، مهاجم نادي العين السابق هنأ فيها نفسه بذكرى ميلاده: «أشكر الله على حياتي، عيد ميلاد سعيد لي».

وحظيت التغريدة بتفاعل عيناوي لافت في منصة تويتر، وتسابقت جماهير العين في تهنئة اللاعب الذي ارتدى القميص البنفسجي لمدة ثلاثة أعوام وكان أحد أفضل الأجانب في تاريخ النادي، بل والأفضل على الإطلاق في عهد الاحتراف، ونجح في أول ظهور له في وقت سابق من عام 2011 في تقديم نفسه بصورة مثالية وقاد العين للتتويج بدرع دوري الخليج العربي لكرة القدم لموسمين على التوالي 2011-2012، و2012-2013.

كما فاز على المستوى الشخصي بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري في 3 مواسم متتالية، وحصل كذلك على جائزة أفضل لاعب أجنبي بدوري أبطال آسيا وهداف للبطولة القارية البارزة في عام 2014.

ويعتبر جيان اللاعب الأجنبي الوحيد في العين الذي سجل أهدافاً أكثر من عدد المباريات التي خاضها مع الفريق، حيث شارك في 124 مباراة وسجل 128 هدفاً في مسيرته مع الزعيم، ومنذ رحيله من الفريق ظلت الجماهير العيناوية تأمل في أن يأتي مهاجم بمواصفاته، قبل أن يتعاقد النادي في يونيو 2019 مع المهاجم التوغولى لابا كودجو، والذي بدا شديد الشبه في الشكل والإمكانات الفنية بأسامواه جيان، ليحتل مكانه في قلوب جماهير النادي بتسجيله لأهداف حاسمة، وتصدر في الموسم الأول قائمة الهدافين حيث سجل 19 هدفاً في 20 مباراة، قبل أن يلغى الموسم بسبب جائحة الفيروس المستجد.

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