الاتحاد الآسيوي يرشح "الأبيض" للتأهل إلى الدور الحاسم لتصفيات المونديال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن "الأبيض" الإماراتي، أقوى المرشحين للتأهل عن المجموعة السابعة إلى الدور النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وأوضح الاتحاد أن المجموعة السابعة تشهد منافسة قوية ومثيرة، وذلك في تقرير خاص عن فرص التأهل في المجموعات الثماني للتصفيات، والمؤهلة أيضاً إلى نهائيات كأس آسيا 2023.

وبين الاتحاد أن منتخب الإمارات يعتبر من المرشحين بقوة في هذه المجموعة، ويمتلك 6 نقاط من 4 مباريات، بعدما حقق انتصارين، وخسر مباراتين، وأكد أنه يسعى لتغيير هذا الواقع في مبارياته الأربع المتبقية.

وأشار الاتحاد إلى أنه يمكن أن يتغير وجه المنافسة من الآن وحتى ختام الدور الثاني، وإلى أن فيتنام تتصدر المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، بعدما حققت 3 انتصارات، وتعادلين.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أيضاً، أن ماليزيا تحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، وتتقدم بفارق نقطة واحدة أمام تايلاند، بينما تضم المجموعة، إندونيسيا التي لم تحقق أي نقطة حتى الآن.

والجدير بالذكر، أن الاتحاد الآسيوي كان قد أعلن عن عودة الحياة إلى تصفيات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية أوائل العام المقبل، مع العلم أنه تم توزيع المنتخبات المشاركة على 8 مجموعات، ويتأهل إلى الدور الثالث صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، ومع ضمان منتخب قطر التأهل إلى نهائيات كأس العالم على أرضه، فإنه في حالة حصوله على إحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور الثالث، فإن صاحب المركز الخامس بين ثواني المجموعات سيتأهل إلى الدور الثالث.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز