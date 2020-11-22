طاقم تحكيم إماراتي لمباراة جيونيك وشنغهاي اليوم

المصدر: دبي- العوضي النمر

إختار الاتحاد الأسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم إماراتي مكون من الدكتور عمار الجنيبي ومساعداه محمد أحمد وحسن المهري ومعهم الحكم الرابع محمد عبد الله لإدارة مباراة جيونيك هيونداي الكوري الجنوبي وشنغهاي الصيني، والتي ستقام عصر اليوم "الأحد" في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لشرق القارة والتي تستمر حتى 19 ديسمبر القادم.

وسبق واختار الإتحاد الأسيوي طاقم تحكيم إماراتي مكون من الدوليين محمد عبد الله حسن ومساعداه محمد أحمد وحسن المهري والحكم الرابع الدكتور عمار الجنيبي، لإدارة مباراة بيرث جلوري الأسترالي وشنغهاي شنهوا الصيني التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضي.



يعتبر عمار الجنيبي وطاقمه التحكيمي من الحكام المتميزين في القارة الصفراء وسبق لهم المشاركة في إدارة منافسات كأس العالم 2020 في روسيا، ونهائيات كأس أسيا عدة مرات، مما أكسبهم خبرات متراكمة جعلتهم يتميزون في إدارة المباريات الدولية والقارية

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