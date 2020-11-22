كونتيس: شعرت بإقالتي مسبقاً وأتقبل قرار إدارة حتا

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد اليوناني كريستوس كونتيس، مدرب فريق حتا السابق، أنه شعر باقتراب قرار إقالته عن تدريب الفريق الأول بعد النتائج السلبية الأخيرة التي أدت إلى تذيل الفريق جدول الترتيب العام لدوري الخليج العربي برصيد نقطة واحدة، مشيراً إلى أن فرصة استمراره مع الفريق بدأت تتضاءل من جولة إلى أخرى بسبب سوء النتائج، إلا أنه على ثقة تامة بعمله، ولكن لم يكن محظوظاً في بعض الجوانب.

وأضاف كونتيس، في لقاء لبرنامج الشارع الرياضي عبر قناة أبوظبي الرياضية، أنه تقبل قرار مجلس إدارة نادي حتا بإقالته، ولم تتوانَ إدارة النادي عن تقديم كل أشكال الدعم إلا أن اللفريق كان يحتاج إلى موارد أكثر، معرباً عن سعادته بتحربته مع "الإعصار" برغم الرحيل، ومتمنياً أن يحقق الفريق أفضل النتائج في مشواره المقبل.

وأشار كونتيس إلى أنه لا يحب البحث عن أعذار للنتائج السلبية الماضية، ولكن حتا اصطدم بمواجهات صعبة في الجولات الماضية مع 4 أندية تنافس على لقب الدوي، إضافة إلى مباراتي عجمان والفجيرة، ولم ينجح في حصد سوى نقطة في الجولات الست الماضية، خاصة في ظل استمرار مسلسل الغيابات، لافتاً إلى أن الموسم يبدو صعباً لجميع الأندية بسبب جائحة فيروس كورونا، ومن بينها فريق حتا الذي تأخر في التحضيرات خلال فترة الإعداد قبل بداية الموسم، ما أدى إلى عدم الاستقرار وتغيير العديد من اللاعبين في صفوف الفريق.

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