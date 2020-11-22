الجزيرة يقتحم مربع الكبار والوصافة «عنابية»

المصدر: متابعة: محمد صادق، إيهاب زهدي، أحمد عيسى

اقتحم فريق الجزيرة مربع الكبار في دوري الخليج العربي لكرة القدم بفوز مثير على شباب الأهلي أمس باستاد راشد بنتيجة 5 - 3، في «القمة المجنونة» بالجولة السادسة، واحتل الفريق المركز الرابع برصيد 11 نقطة، متساوياً مع العين صاحب المركز الخامس، فيما تجمد رصيد شباب الأهلي عند 9 نقاط.



سجل أهداف الجزيرة كل من ايموه ايزيكيل في الدقيقة 7، وعلي مبخوت هدفين في الدقيقتين 9 و59، وعبد الله رمضان في الدقيقة 37، وتراوري في الدقيقة 88، وأحرز لشباب الأهلي أيغور خيسوس هدفين في الدقيقتين 16 و55، وأحمد خليل في الدقيقة 68، وانتهى الشوط الأول للجزيرة 3 - 1.



وفاز الوحدة على عجمان 3 - 0 باستاد آل نهيان، ووصل إلى النقطة 13، متقدماً إلى الوصافة بفارق الأهداف عن النصر وحقق «العنابي» انتصاره الرابع في البطولة، معمقاً جراح «البرتقالي»، الذي فشل في تحقيق أي فوز في الدوري بالموسم الجاري، ليتأزم موقفه، وتجمد رصيده عند نقطتين في المركز 12، سجل الثلاثية يحيى الغساني، وجيانلوكا مونيز، ومحمد برغش في الدقائق 22 و 25 و80، ولعب عجمان بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41 بعد طرد المدافع النيجيري دارلنجتون إيمانويل لعرقلته مهاجم العنابي تيم ماتافز.



وتغلب الظفرة على ضيفه خورفكان 2 - 0 مسترداً نغمة الانتصارات، بعد خسارتين في الجولتين السابقتين، ووصل الفريق إلى النقطة العاشرة فيما استمر «النسور» برصيد نقطة واحدة، وبلا انتصارات، في المركز الثالث عشر، أحرز هدفي الظفرة الهولندي روشوفيل والبرازيلي دينلسون من ركلة جزاء في الدقيقتين 59 و83، واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية الفيديو «VAR»، والتي أكدت وجود احتكاك بين مدافع خورفكان كوامي ومهاجم الظفرة روشوفيل.

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