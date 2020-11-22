فوز دبا الحصن والتعاون في «الأولى»

المصدر: متابعة – محمد فضل

استعاد دبا الحصن وصافة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوزه أمس على الذيد 1 - 0، بالجولة الثانية للبطولة، سجل الهدف محمد الصريدي في الدقيقة 75 ليصل الفريق إلى 6 نقاط خلف «صقور الإمارات» الذي يتفوق بفارق الأهداف. وفاز التعاون على مصفوت 5 - 4، في مباراة مثيرة ومتقلبة شهدت تقدم مصفوت بهدفين، ومواصلته التفوق حتى وصلت النتيجة 4 - 2 لصالحه، لينتفض التعاون ويدرك التعادل 4 - 4 في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ويسجل هدف الفوز ( ق 90 + 6 )، سجل الخماسية كل من البرازيلي فيليب فيدليس «هاتريك» ومحمد سعيد وأحمد محمد، فيما أحرز لمصفوت سعود فرج «هدفين» وياسين عبيد والصربي نيكولا اسكريك.

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