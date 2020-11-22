فلاديمير مدرباً لحتا وإقالة كونتيس

المصدر: دبي – علي الظاهري

تعاقدت شركة حتا لكرة القدم رسمياً مع المدرب الصربي فلاديمير فيرميزوفيتش ليتولى قيادة الفريق خلفاً لليوناني كونتيس، ويقود فلاديمير تدريبات «الإعصار» اعتباراً من اليوم، ووقّع علي عبدالله البدواوي المدير التنفيذي للنادي العقد مع المدرب. وسبق لفلاديميرتدريب فرق سبارتاك السلوفاكي، وكل من اورلاندو بايرتس وكايزر شيف «جنوب إفريقيا»، وبارتيزان «صربيا»، وبودغوريتشا «الجبل الأسود». وجاءت إقالة كونتيس بعد سلسة النتائج السلبية لحتا بالدوري وكأس الخليج العربي وهويعتبرالضحية الرابعة بالموسم الحالي بعد رحيل ريجيكامب «الوصل»، وقيام الوحدة وخورفكان بتغييرالهولندي مارك فوتا، والإسباني كانيدو قبل بداية الموسم.

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