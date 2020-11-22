دبي تجمع نجوم الكرة العالمية في مباراة استعراضية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

شارك نخبة من نجوم كرة القدم العالمية في مباراة استعراضية قام بتنظيمها مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي على هامش فعاليات تحدي دبي للياقة 2020 في مركز دبي التجاري.

وضمت قائمة النجوم مجموعة من الأسماء اللامعة والذين تركوا بصمة كبيرة في عالم الساحرة المستديرة عندما كانوا لاعبين كباراً في أندية ومنتخبات عالمية قبل أن يتفرغوا حالياً للعمل في مجالات مختلفة ، وتواجد إلى جانبهم في المباراة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس وعمران الجسمي مدير العلاقات الدولية في المجلس.

وتقدم هؤلاء النجوم والتر زينغا حارس المرمى الأسطوري لمنتخب إيطاليا وانتر ميلان وأفضل حارس في العالم 1989 و1990 و1991، وكلاريس سيدورف نجم هولندا وجمعية ميلان وانتر ميلان وريال مدريد سابقاً ومواطنه باتريك كلوفيرت نجم ميلان وبرشلونة بين 1998 و2004 .

وشارك أيضاً في المباراة أساطير الدوري الإسباني يتقدمهم لويس فيغو نجم منتخب البرتغال، وناديا برشلونة وريال مدريد بين 1995 و2005 وصاحب الكرة الذهبية لعام 2000، وإلى جانبه لعب الثنائي كارليس بويول وميشيل سلغادو نجمي منتخب إسبانيا وبرشلونة وريال مدريد سابقاً.

ومثل الكرة الفرنسية كل من أيريك أبيدال وميكائيل سيلفيستر ، فيما مثّل الكرة الأفريقية السنيغالي ابراهيم ابا نجم ميلان السابق والغاني سولي مونتاري نجم انتر وميلان سابقاً.

شكر

وقدم النجوم شكرهم لدبي التي جمعتهم ومنحتهم هذه الفرصة لمشاهدة المدينة والاستمتاع بسحرها وطقسها الرائع ومعالمها السياحية الجميلة وكذلك حققت أمنية شخصية وهي اللقاء مع الأصدقاء الذين لم يجتمعوا معهم سوية منذ فترة، فكانت المباراة فرصة للقاء واللعب وعيش لحظات كروية جميلة وسط الإجراءات الاحترازية المطبقة في عالم دبي للرياضة.

جدير بالذكر أن النجوم المشاركين في البطولة يرتبطون بعلاقات وثيقة مع دولة الإمارات ويزورونها باستمرار، كما أن عدداً منهم يمتلكون سكناً ويخطط للاستثمار في دبي في مجال كرة القدم ومختلف المجالات الأخرى وهو الأمر الذي أكدوا عليه دائماً في المقابلات الإعلامية.

وقال كارليس بويول قائد برشلونة والمنتخب الإسباني الأسبق إنه سعيد بالتواجد في دبي وبحفاوة الاستقبال والمشاركة في تحدي دبي للياقة الذي يعد مبادرة فريدة من نوعها، كما عبر عن سعادته بلقاء عدد من أصدقائه اللاعبين مثل ميشيل سلغادو وايريك ابيدال ولويس فيغو وغيرهم.

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