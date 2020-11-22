الزرعوني: إدارة «مليحة» وراء بلوغ نهائي كأس الصالات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب المدرب الوطني بدر الزرعوني، مدرب فريق مليحة لكرة الصالات عن سعادته، بتأهل فريقه إلى نهائي كأس الإمارات أول من أمس، على حساب البطائح حامل اللقب في الدور نصف النهائي برباعية مقابل هدف وحيد، مؤكداً أن دعم مجلس إدارة نادي مليحة يقف وراء التأهل إلى المباراة النهائية، خاصة وأن مواجهة فريق بقيمة شباب الأهلي غداً يعد أمراً في غاية الأهمية، ويضع على عاتق الفريق بذل أقصى جهد من أجل مواصلة الانتصارات وحصد اللقب، وأضاف: «ثقتي في لاعبي فريق مليحة بلا حدود وأعتقد أننا قادرون على حصد اللقب». من جانبه، قال عبدالله كيدي، إداري فريق شباب الأهلي: سعادتنا كبيرة ببلوغ النهائي على حساب فريق كبير مثل خورفكان وبنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وأعتقد أن فريقي قدم مباريات قوية وظهر في جماعية لفتت الأنظار، موجهاً الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفني وإدارة النادي، والتي تقف خلف الفريق بقوة وتدعمه في كافة الأوقات، كما أشاد بفريق مليحة الذي قدم أداءً قوياً واستحق الوصول إلى النهائي عن جدارة واستحقاق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز