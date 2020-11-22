الشارقة 6 على 6 والنصر يندب الحظ

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

واصل فريق الشارقة حامل اللقب تسجيل أرقامه المميزة في دوري الخليج العربي بوصوله إلى النقطة 18، والفوز في 6 من 6 جولات، ليجلس مرتاحاً في صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه، بعدما نجح في إلحاق أول خسارة بملاحقه المباشر النصر عقب الفوز عليه 2 - 1 أول من أمس، وبطبيعة النتيجة تباينت ردود الفعل في الفريقين بعد المباراة، ففي الوقت الذي أكد فيه المدير الفني للشارقة عبد العزيز العنبري أن فريقه حقق المطلوب وظفر بالنقاط الثلاث، أرجع الكرواتي كورنسلاف المدير الفني للنصر، الخسارة لعامل الحظ واتفق معه عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم الكابتن عبد الرحمن محمد.

مواجهة

مرت المواجهة المثيرة بين الشارقة والنصر بمواقف عدة كان أبرزها مشهد مدرب النصر كورنسلاف أثناء وبعد المباراة، حيث بدا المدرب مصدوماً بدرجة كبيرة بعد تقدم الشارقة بالهدف الثاني من ركلة الجزاء الثانية التي تسبب فيها طارق أحمد، وزاد كورنسلاف من الاستغراب وعلامة الاستفهام بعد المباراة عندما ظل يتجول في الملعب لوحده دقائق عدة قبل توجهه للمؤتمر الصحافي، واكتفى في المؤتمر بعبارات مختصرة للغاية قال فيها إنه لا يجد تعليقاً على المباراة غير أن الشارقة فاز بالنتيجة.

ورد كورنسلاف على سؤال بشأن إذا كانت المباراة اختباراً حقيقياً أمام أحد المنافسين على اللقب وأن النصر خسر هذا الاختبار مثلما حدث أيضاً بالتعادل مع الجزيرة في أول مباراة، فقال إن خسارة 5 نقاط أمام الجزيرة والشارقة لا تعني أنهما أفضل من فريقه، مؤكداً أن النصر أفضل منهما والنتيجة شيء آخر ورفض كورنسلاف التعليق على قرارات التحكيم في المباراة.

مشوار

بدوره، قال عبد الرحمن محمد عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم إن الفريق الأفضل خسر والشارقة فاز بعامل الحظ، مشيراً إلى أن خسارة واحدة لن تؤثر على مشوار النصر، ومؤكداً: قادرون على إخراج الفريق من آثار هذه النتيجة، مضيفاً أن مشوار الدوري طويل والمنافسة على البطولة مفتوحة لكل الفرق وليس النصر فقط.

من ناحيته، أشاد عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة، بمستوى فريق النصر في المباراة وتمنى له حظاً أوفر في المباريات المقبلة، وبارك لفريقه الفوز والحصول على النقاط الثلاث، وقال العنبري في المؤتمر الصحافي بعد المباراة إن المواجهة كانت صعبة كما كان متوقع لها لكونها تجمع المتصدر وصاحب المركز الثاني. وقال العنبري إن النصر امتلك الكرة لفترة أكبر من فريقه، ولكن العبرة في مثل هذه المباريات بالفوز والحصول على الـ 3 نقاط، مشيراً إلى أنه ركز مع لاعبيه على أهمية استغلال الفرص، حيث لا تتوفر فرص كثيرة وتحقق له ما يريد، وقال إن النصر قدم مستوى جيداً.

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