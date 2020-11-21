كايزر: أشكر شباب الأهلي على الكرة الهجومية الممتعة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، عن سعادته بفوز فريقه على شباب الأهلي 5-3 في ختام الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، وأكد أن فريقه طوى صفحة مباراة اليوم، وبدأ بالتركيز فوراً على الجولة المقبلة.

وقال: "أحترم شباب الأهلي وأشكره على الكرة الهجومية التي لعبوا بها، وتقديم كرة جميلة مثلما حدث اليوم، يتطلب فريقين يلعبان برغبة هجومية وليس فريق واحد، وشباب الأهلي لعب بالفعل مباراة كبيرة".

وأضاف: "بالتأكيد من وجهة نظر المتابعين والجماهير، المباراة كانت ممتعة ومثيرة وعامرة بالأهداف، ومن وجهة نظري كمدرب للجزيرة، لاعبي فريقي قدموا مباراة كبيرة، ونفذوا التعليمات بدقة، وسيطروا على اللقاء وسجلوا 5 أهداف، والخروج بالفوز من منافس قوي مثل شباب الأهلي، يعتبر نتيجة كبيرة".

وواصل قائلاً: "في الشوط الأول، كان فريقي جيداً في الاستحواذ وصناعة الفرص، والتسجيل، وأنهاه لصالحه بفوز كبير، وفي الشوط الثاني، اعتمد شباب الأهلي على الضغط الهجومي للعودة للقاء، ولعب بأربعة مهاجمين، ولم نستمر بنفس أسلوبنا في الشوط الأول، ولعبنا دفاع، وركزنا على المرتدات، ونجحنا أيضاً بالتسجيل"

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