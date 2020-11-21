النقبي: المركز الثامن لا يرضي شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بارك عبد الله النقبي لاعب وسط شباب الأهلي، للجزيرة فوزه 5-3 مساء اليوم، في ختام الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، وقال: "تراجعنا إلى المركز الثامن، لا يرضي اللاعبين أو الجماهير أو الإدارة".

وأضاف: "وفق الجزيرة في استغلال الأخطاء التي سقطنا فيها، وسجل 5 أهداف، وهي نتيجة ثقيلة وكبيرة، وعلينا مراجعة أمورنا، والاجتهاد في المباريات المقبلة".

وشدد على أن شباب الأهلي مطالب بعدم التفريط في أي نقاط مقبلة، وأوضح: "يجب علينا أن نعيد حساباتنا للخروج بشكل ومستوى أفضل في المباريات المقبلة، ونعد جمهورنا بتقديم أفضل ما لدينا، والسعي لاستعادة بريق الفريق".

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