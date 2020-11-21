خصيف: الروح القتالية سر تفوق الجزيرة على شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد علي خصيف حارس الجزيرة، أن الروح القتالية كانت السلاح الفعال الذي قاد فريقه للفوز 5-3 على شباب الأهلي في ختام الجولة السادسة لدوري الخليج العربي.

وقال: "كل اللاعبين كان لديهم حس كبير بالمسؤولية، بعد الخسارة في مباراتنا الماضية، ولذا سعينا لتقديم أفضل ما لدينا، ونفذنا تعليمات المدرب بكل دقة، وحققنا فوز و3 نقاط مهمة".

وأوضح: "هناك فرق عندما تلتقيها، فلابد إذا لم تفز عليها، فلا يجب أن تخسر أمامها، وشباب الأهلي من تلك الفرق، ولهذا كانت الروح القتالية عالية لدى لاعبي الجزيرة".

وعن طموح الجزيرة في درع الدوري هذا الموسم، قال خصيف: "ما يزال الوقت مبكراً على الحديث عن المنافسة ودرع الدوري، ولا أستطيع الحديث الآن عن حظوظ الجزيرة، وسيكون هناك وقت مناسب نتحدث فيه عن هذا الأمر".

وحول تصريحات مدرب الجزيرة، بأن اللاعبين الدوليين عادوا إلى الفريق متأثرين بدنياً، قال خصيف: "هذا أمر يخص مدرب الجزيرة، ولا استطيع التعليق عليه".

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