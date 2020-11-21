الجزيرة يفوز على شباب الأهلي ويقتحم المربع الذهبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي - تصوير - سالم خميس

خسر شباب الأهلي أمام ضيفه الجزيرة 3-5 مساء اليوم، في مباراتهما على ملعب استاد راشد بدبي، في ختام الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، وسجل أهداف الجزيرة كل من ايموه ايزيكيل في الدقيقة 7، وعلي مبخوت هدفين في الدقيقتين 9 و59، وعبد الله رمضان في الدقيقة 37، وتراوري في الدقيقة 88، وأحرز لشباب الأهلي ايغور خيسوس في الدقيقتين 16 و55، وأحمد خليل في الدقيقة 68.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 11 نقطة، واقتحم المربع الذهبي لدورينا، بصعوده إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن العين الذي يحتل المركز الخامس، ونقطتين عن الوحدة والنصر بالمركزين الثاني والثالث بالترتيب، و7 نقاط عن الشارقة المتصدر، بينما تجمد رصيد شباب الأهلي عند 9 نقاط، وتراجع إلى المركز الثامن.

الشوط الأول

اشتعلت أجواء المباراة مبكراً، بتسجيل الجزيرة هدفاً في الدقيقة 7، عن طريق ايموه ايزيكيل، وأضاع علي مبخوت فرصة تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 9، بعد تمريرة سحرية من عبد الله رمضان بين مدافعي شباب الأهلي.

إلا أن مبخوت، عاد وكرر تألقه بتسجيله الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 12، بعد تمريرة من عمق دفاعات شباب الأهلي، ووضعته في مواجهة مباشرة مع الحارس ماجد ناصر، ليضعها في المرمى لحظة خروجه من المرمى.

وتهيأت كرة أمام كارتابيا داخل منطقة جزاء الجزيرة، ولكنه أضاع فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 15، وعوض ايغور خيسوس، اخفاق زميله وسجل هدفاً لشباب الأهلي في الدقيقة 16، وسط دربكة من دفاعات الجزيرة.

وانفرد علي مبخوت مجدداً بمرمى شباب الأهلي، ولكنه سدد الكرة عالية في الدقيقة 30، وسدد سالم راشد لاعب الجزيرة، كرة قوية في الشباك الجانبية لشباب الأهلي في الدقيقة 34، ونظم الجزيرة هجمة رائعة، لتصل الكرة إلى عبد الله رمضان، ليسددها قوية محرزاً هدفاً ثالثاً للجزيرة في الدقيقة 37.

الشوط الثاني

أجرى شباب الأهلي تغييراً مبكراً مع مطلع الشوط الثاني، بخروج هيلدون راموس، ونزول أحمد العطاس، ليضغط بقوة بحثاً عن تقليص الفارق، ولعب مدافعه محمد مرزوق رأسية قوية، لكنه ذهبت بين يدي علي خصيف حارس الجزيرة في الدقيقة 47.

وازداد إيقاع المباراة سرعة، وتألق خصيف في انقاذ مرماه في الدقيقة 53، من انفراد خيسوس الذي عاد ومر بالكرة من أكثر من مدافع للجزيرة، لينفرد مجدداً، ولكن هذه المرة وضع الكرة في المرمى مسجلاً هدف ثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 55.

وصنع البديل عمر تراوري، الهدف الرابع للجزيرة، والذي سجله علي مبخوت في الدقيقة 59، واحتسبه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بعدما سبق وألغاه بداعي التسلل بناءً على إشارة من الحكم المساعد.

ونجح البديل أحمد خليل في مشاركته الأولى مع شباب الأهلي في المسابقات المحلية هذا الموسم، في تسجيل هدف ثالث لفريقه في الدقيقة 68، وأضاع أحمد العطاس، فرصة سهلة للتعادل في الدقيقة 72، عندما سدد الكرة عالياً وهو على بعد ياردات قليلة من المرمى، ورد خصيف وقائم الجزيرة، تسديدة العطاس في الدقيقة 77.

وفي الدقائق الأخيرة، ينهي تراوري المباراة لمصلحة الجزيرة بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 88، ليعود الجزيرة بثلاثة نقاط غالية، ويقتحم المربع الذهبي لدورينا.

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